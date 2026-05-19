Programme de législature accepté par le Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi par 64 oui, 3 non et 30 abstentions le programme de législature 2026-2029. Les oppositions viennent de députés POP, qui s'inquiètent des économies annoncées. Pour des raisons inverses, certains députés PLR-Le Centre, qui auraient aimé une liste de mesures d'économies, se sont aussi abstenus. « L'ampleur du défi est importante, si l'on veut satisfaire les attentes de la population avec des ressources financières limitées », a déclaré Manon Freitag (Le Centre), rapporteure de la commission des finances. « L'inaction n'est pas une option. Gouverner implique de faire des choix difficiles », a-t-elle ajouté.

Si les députés VertPOP sont satisfaits de la vision politique du programme et notamment des mesures prises en faveur de la cohésion sociale et de la transition écologique, ils s'interrogent « du grand écart » avec le plan financier, a expliqué Stéphanie Skartsounis (Vert-e-s). La volonté d'assainir durablement les finances et d'économiser 200 millions de francs les inquiète. « Une vision plus politique que basée sur des chiffres réels », dénonce le popiste Julien Gressot.