« Le sentiment du devoir accompli » pour Emile Blant

Le représentant des Verts a présidé le Grand Conseil durant une année. Il évoque ses sentiments ...
« Le sentiment du devoir accompli » pour Emile Blant

Le représentant des Verts a présidé le Grand Conseil durant une année. Il évoque ses sentiments au moment de céder sa place au perchoir au socialiste Romain Dubois.

Emile Blant a vécu, en ce mardi 19 mai, sa dernière session en tant que président du Grand Conseil neuchâtelois (photo : archives). Emile Blant a vécu, en ce mardi 19 mai, sa dernière session en tant que président du Grand Conseil neuchâtelois (photo : archives).

Une année intense et riche en expériences pour Emile Blant. L’élu vert de 26 ans a vécu sa dernière session mardi en tant que président du Grand Conseil neuchâtelois. L’habitant de La Chaux-de-Fonds a transmis sa clochette à son successeur, le socialiste Romain Dubois. Au moment de remettre son tablier, Emile Blant évoque « le sentiment du devoir accompli. J’ai de très bons échos. Je trouve que le parlement a une très bonne dynamique. Les propositions que j’ai pu faire ont été suivies et on a, à mon sens, gagné en efficacité. Aussi peut-être en cordialité et en contact entre les différents groupes. De ce point de vue, pour moi, c’est un pari réussi. Un autre élément que je retiens de cette présidence, c’est un sentiment de curiosité. J’ai découvert des pans associatifs, de la société civile du canton de Neuchâtel que je ne connaissais pas. Je suis extrêmement heureux d’avoir vécu ça. » 

Emile Blant : « C’est une expérience absolument formidable. »

Ecouter le son

Le successeur d’Emile Blant à la présidence du Grand Conseil, le socialiste Romain Dubois, sera en direct mercredi dans la Matinale RTN vers 6h35. /jpp


 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

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