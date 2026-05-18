Promouvoir les vins neuchâtelois tout en réduisant la voilure

Les parcelles où des vignes viendraient à être arrachées serviront, pour certaines, à la promotion de la biodiversité.

Une fois l’arrachage effectué, il sera interdit de replanter de la vigne durant 10 ans et l’interdiction sera même définitive dans les zones à bâtir.

En revanche, et contrairement à la Confédération, le Canton de Neuchâtel n’imposera pas un arrachage de vignes sur 2'500 mètres carrés au minimum pour bénéficier d’un soutien financier. « On sera plutôt autour des 20 mètres carrés », précise Laurent Favre.

Pour le moment, aucun vigneron n’a sollicité une aide financière pour l’arrachage, selon le conseiller d’État. Les professionnels intéressés ont jusqu’à fin décembre 2027 pour le faire. /sbm