Du soutien pour les viticulteurs neuchâtelois

Le Conseil d’Etat annonce ce mercredi un plan d'aide de trois mesures pour la période 2026 ...
Du soutien pour les viticulteurs neuchâtelois

Le Conseil d’Etat annonce ce mercredi un plan d'aide de trois mesures pour la période 2026 et 2027, dont un soutien financier à l’arrachage des vignes. Il s’ajoute aux mesures d’aides déjà mises en place par la Confédération.

 Le Conseil d'Etat va soutenir l’arrachage volontaire de vignes.  Le Conseil d'Etat va soutenir l’arrachage volontaire de vignes.

Trois mesures pour aider les viticulteurs neuchâtelois. Le Conseil d’Etat a adopté un plan pour soutenir la branche et lui permettre de faire face aux défis de la viticulture en Suisse pour la période 2026-2027. Ce plan comprend trois mesures qui s’ajoutent à celles déjà mises en place par la Confédération. Le Canton va soutenir l’arrachage des vignes à hauteur de 7'000 francs par hectare, en particulier celles situées en zone agricole ou en zone à bâtir. Cette mesure pourrait permettre de retirer jusqu’à 30 hectares de vignes. 

Le Conseil d’Etat propose aussi une aide financière de 300'000 francs pour la promotion des vins neuchâtelois à travers l’organe de promotion Neuchâtel vins et terroir (NVT).

La troisième mesure concerne la prolongation des délais de remboursement des crédits garantis par les vins rouges, ainsi que ceux élevés en barrique. Le délai passe de douze à dix-huit mois. /comm-sma

 


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