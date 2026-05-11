Quatre lignes de transports menacées dans le canton de Neuchâtel

L’Office fédéral des transports met en consultation de nouvelles règles en matière de rentabilité dans le transport public régional. Pour obtenir un cofinancement fédéral, les lignes qui dépassent la cadence à la demi-heure devront couvrir les coûts à hauteur de minimum 30%, contre 20% actuellement.
Berne veut rendre les transports régionaux plus rentables. Pour obtenir des subventions, les recettes devront couvrir non plus 20%, mais 30% des coûts pour les cadences dépassant la demi-heure. L’Office fédéral des transports met en consultation cette nouvelle règle de cofinancement jusqu’au 29 mai. Céline Vara, conseillère d’Etat neuchâteloise en charge des transports, relève que quatre lignes sont concernées dans le canton, dont trois dans les Montagnes : les lignes 360, 361, 613 et la R20.
Céline Vara : « Les critères définis par la Confédération vont devenir plus exigeants. »
Dans le canton de Neuchâtel sont concernées la ligne 360, qui relie principalement La Chaux-de-Fonds, gare au Locle, Technicum/Gare en passant par le haut (Pouillerel, Eplatures) la ligne 361, qui relie également La Chaux-de-Fonds et Le Locle, en desservant des arrêts intermédiaires différents (Combe-à-l'Ours, Jacob-Brandt); la ligne 613 ( Région Littoral / Boudry), opérée par CarPostal et qui dessert la région de Cortaillod, Areuse et Boudry et la R20, qui relie La Chaux-de-Fonds au Locle. Céline Vara explique que le canton de Neuchâtel va tout faire pour maintenir ces offres, en les réduisant un peu ou en trouvant un financement différent.
Céline Vara : « On essaye de jouer sur l’offre. »
Le Conseil d’Etat travaille aussi sur les tarifs. Il espère que l’alternative à l’initiative sur la gratuité des transports, acceptée par le Grand Conseil en mars, incitera les jeunes à se tourner vers les transports en commun.
Une problématique nationale
Même s’il n’est pas sollicité, le Canton de Neuchâtel va répondre à cette consultation par le biais de la Conférence des délégués cantonaux des transports publics. Céline Vara relève que tous les cantons sont concernés par cette problématique. « D’un point de vue territorial, Neuchâtel rencontre les mêmes problématiques que les autres cantons. » Ils sont également unanimes sur le fait qu’il est très compliqué de faire face à ces reports de charges de la Confédération. /sma