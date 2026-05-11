Quatre lignes de transports menacées dans le canton de Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel sont concernées la ligne 360, qui relie principalement La Chaux-de-Fonds, gare au Locle, Technicum/Gare en passant par le haut (Pouillerel, Eplatures) la ligne 361, qui relie également La Chaux-de-Fonds et Le Locle, en desservant des arrêts intermédiaires différents (Combe-à-l'Ours, Jacob-Brandt); la ligne 613 ( Région Littoral / Boudry), opérée par CarPostal et qui dessert la région de Cortaillod, Areuse et Boudry et la R20, qui relie La Chaux-de-Fonds au Locle. Céline Vara explique que le canton de Neuchâtel va tout faire pour maintenir ces offres, en les réduisant un peu ou en trouvant un financement différent.