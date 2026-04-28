La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois quitte le navire

Natalia Delgrande quitte son poste. La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois annonce son départ avec effet immédiat mardi. Moins d’un an après avoir pris ses fonctions, en juin 2025, elle entend donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Natalia Delgrande aura passé trois ans au sein du comité de direction.
Ce départ intervient dans un contexte mouvementé pour le Service pénitentiaire neuchâtelois. Céline Vara, conseillère d’État en charge de la sécurité, ne nie pas les difficultés actuelles. « C’est un contexte très compliqué, avec beaucoup de pression. Il y a des manques d’effectifs, mais aussi des réformes très lourdes », explique-t-elle.
Céline Vara : « Le Service pénitentiaire traverse une crise importante. »
Confiance en l’avenir
Pour Céline Vara, ce contexte « compliqué » ne sort pas de nulle part. « Quand je suis arrivée à la tête de ce département, il y avait beaucoup de postes vacants, beaucoup de départs. Ça a créé une certaine instabilité. Le bateau tanguait », souligne-t-elle. « De plus, malgré le fait que ce soit un maillon essentiel de la chaîne pénale, le pénitentiaire reste le petit dernier, le vient-ensuite », ajoute la conseillère d’État.
Malgré ce tableau, Céline Vara reste optimiste pour l’avenir du Service pénitentiaire neuchâtelois. « Je suis confiante pour la suite », assure la conseillère d’État. « On va un peu plus lentement. On ne met pas les réformes en place aussi vite que ce que l’on voudrait. Mais on fait ce qu’on peut et je ne suis pas inquiète. »
« Pour réussir à faire les réformes nécessaires dans un contexte fragilisé, il faut aller doucement. »
A la suite de cette annonce de départ, le Conseil d’État indique que le processus de recrutement sera lancé prochainement. En attendant, un mode de direction ad intérim sera défini. /gjo