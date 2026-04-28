La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois quitte le navire

Natalia Delgrande quitte son poste. La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois annonce son départ avec effet immédiat mardi. Moins d’un an après avoir pris ses fonctions, en juin 2025, elle entend donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Natalia Delgrande aura passé trois ans au sein du comité de direction.

Ce départ intervient dans un contexte mouvementé pour le Service pénitentiaire neuchâtelois. Céline Vara, conseillère d’État en charge de la sécurité, ne nie pas les difficultés actuelles. « C’est un contexte très compliqué, avec beaucoup de pression. Il y a des manques d’effectifs, mais aussi des réformes très lourdes », explique-t-elle.