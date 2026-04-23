Pas de vélos sur le chemin des Pavés

Un panneau d’interdiction inhabituel posé dans une rue de Peseux. On a pu le lire dans la Feuille officielle neuchâteloise du 10 avril : les vélos ne pourront plus emprunter le chemin des Pavés. Un signal « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » avec mention « Pousser le cycle » va être mise en place. Les riverains restent autorisés.

Interdire les vélos, c’est une mesure que les pouvoirs publics ne prennent pas souvent en ville de Neuchâtel. C’est même « extrêmement rare », selon le service de la communication de la capitale cantonale, qui rappelle que « la politique communale privilégie depuis quelques années la création de pistes et bandes cyclables sur tout son territoire fusionné » et ajoute que « nous essayons au maximum de permettre la circulation des vélos sur notre territoire ».





Plusieurs facteurs

Si les autorités font une exception pour le chemin des Pavés à Peseux, c’est en raison d’une combinaison de facteurs. Des questions de configuration, pour commencer : déjà, la pente y est « très raide », expliquent les autorités, ce qui s’ajoute à l’étroitesse de la chaussée de cette voie déjà sous le régime de la « zone de rencontre ». Autre explication : le revêtement du chemin des Pavés est… en pavés et il n’est pas question d’y toucher, dans la mesure où « les pavés sont identitaires de cette rue, participent à l’ambiance piétonne du chemin et contribuent à l’importance de la perméabilité des sols ». Enfin, la route des Corteneaux toute proche est jugée adaptée pour tous les types de cyclistes à la descente, ce qui offre un itinéraire alternatif pour la mobilité douce.





Inquiétude relayée

Résultat : le chemin est jugé « peu adapté aux vélos ». Même si aucun accident n’y a été signalé dernièrement. Cela n’empêche par un sentiment d’insécurité de remonter aux autorités depuis quelques années. Cette interdiction est d’ailleurs la conséquence de la demande d’une habitante inquiète, relayée par le délégué de quartier avant d’être transmise au Service de la sécurité et au délégué à la mobilité.

Les contrevenants risquent une amende d’ordre de 30 francs, même si la Ville de Neuchâtel estime que cette mesure doit principalement avoir un effet préventif et dissuasif.

Pour l’anecdote, les autorités communales signalent un autre exemple d’interdiction aux cycles en ville de Neuchâtel. Il est situé sur le chemin étroit entre l’arrêt de bus St-Nicolas et la cuvette de Vauseyon, dans le sens montant uniquement, afin d’éviter les conflits entre des piétons et des cyclistes qui circuleraient trop vite à la descente. /jhi