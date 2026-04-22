Le CAD, une solution pour la neutralité carbone

Pour développer son réseau de CAD, Groupe E travaille avec les communes. Dans celles qui ont déjà cette installation, l’entreprise énergétique profite des chantiers, notamment sur les infrastructures routières, pour réaliser les nouveaux travaux, comme c'est le cas à Saint-Blaise. Il faut savoir que les diamètres des tuyaux par lesquels transite l’eau sont importants.





La raffinerie de Cressier, principale source de chaleur

Le business modèle du chauffage à distance de l’Entre-deux-Lacs repose sur la raffinerie de Cressier. Elle a l’avantage de fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Elle s’arrête environ un mois, voire un mois et demi, tous les trois ans pour des travaux de maintenance. À ce moment, des centrales de secours alimentées en gaz prennent le relai. Dans les études préliminaires du projet, Groupe E a prévu d’autres alternatives, explique Maxime Girardin, responsable du programme de l’Entre-deux-Lacs.