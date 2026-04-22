Le CAD, une solution pour la neutralité carbone

De nombreuses communes font le choix d’investir dans le chauffage à distance comme alternative aux énergies fossiles. Groupe E mène des travaux importants dans l’Entre-deux-Lacs, notamment à Saint-Blaise. Cressier et Cornaux sont déjà reliés depuis 2023.
Le chauffage à distance (CAD) est l’une des alternatives aux énergies fossiles. Groupe E a entrepris un important chantier dans l’Entre-deux-Lacs. Des travaux sont en cours à Saint-Blaise. Cressier et Cornaux sont déjà reliés depuis 2023. Les autres villages ne le seront pas avant 2027. Cette technologie est une alternative aux énergies fossiles qui seront interdites dès 2040 dans le canton de Neuchâtel. Groupe E s’approche des communes pour conclure des partenariats. L'entreprise énergétique travaille ensuite avec les particuliers, les promoteurs ou les gérances. Le CAD ne peut pas être installé partout en raison des coûts, explique John Rosengren, responsable développement d'affaires au Groupe E. « Il faut être proche des installations existantes. » Quant à la décision de mettre un chauffage à distance, elle est liée à la densité du bâti.
John Rosengren : « Il y a cet aspect financier qui fait que le chauffage à distance ne peut pas être déployé partout. »
Il existe une carte interactive permettant aux propriétaires de voir s’ils ont la possibilité d’être raccordés. Parfois, leur chaudière est encore opérationnelle pour quelques années et ils hésitent à en changer. Dans ces cas-là, il existe plusieurs solutions, explique John Rosengren. « Soit on met un raccordement directement à l’intérieur de la maison pendant qu’on fait les travaux. Si on estime que ça ne vaut pas la peine et que l’on peut revenir dans cinq à dix ans, on fait un contrat avec vous et les travaux seront menés ultérieurement. »
John Rosengren : « Entre trois et cinq ans ça vaut la peine, sinon on peut revenir. »
Pour développer son réseau de CAD, Groupe E travaille avec les communes. Dans celles qui ont déjà cette installation, l’entreprise énergétique profite des chantiers, notamment sur les infrastructures routières, pour réaliser les nouveaux travaux, comme c'est le cas à Saint-Blaise. Il faut savoir que les diamètres des tuyaux par lesquels transite l’eau sont importants.
La raffinerie de Cressier, principale source de chaleur
Le business modèle du chauffage à distance de l’Entre-deux-Lacs repose sur la raffinerie de Cressier. Elle a l’avantage de fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Elle s’arrête environ un mois, voire un mois et demi, tous les trois ans pour des travaux de maintenance. À ce moment, des centrales de secours alimentées en gaz prennent le relai. Dans les études préliminaires du projet, Groupe E a prévu d’autres alternatives, explique Maxime Girardin, responsable du programme de l’Entre-deux-Lacs.
Maxime Girardin : « On a imaginé de pouvoir récupérer de la chaleur, par exemple, à la future station d’épuration de Marin. »
Échéance 2040 pour les énergies fossiles dans le canton de Neuchâtel
Plusieurs phénomènes expliquent l’attrait grandissant pour les chauffages à distance. Les projets de CAD sont intéressants, explique John Rosengren, « pour revaloriser des énergies qui ne peuvent pas l’être dans le cadre d’une seule maison ou d’un seul bâtiment. » Par ailleurs, les lois imposent de sortir des énergies fossiles d’ici 2050 en Suisse, et 2040 dans le canton de Neuchâtel. « Grâce à cela, on a un bon trend. »
Dans le canton de Neuchâtel, outre Groupe E, Viteos développe aussi un réseau de chauffage à distance. Et, contrairement aux énergies fossiles et aux énergies renouvelables, les deux entreprises énergétiques ne sont pas en concurrence pour le CAD, précise John Rosengren. Ce sont les communes qui choisissent quels prestataires elles veulent. /sma