Neuchâtel fait « ami-ami » avec Blainville

La capitale cantonale a signé un pacte d’amitié en 2024 avec la ville canadienne situé dans la province du Québec. A titre privé, le conseiller communal Jonathan Gretillat a passé une semaine à Blainville pour sceller cette amitié.
Trois Neuchâtelois ont rendu visite à leur ville « amie », Blainville. Le pacte d’amitié avec la capitale cantonale date de 2024. Une délégation de la ville canadienne était déjà venue à Neuchâtel, mais les autorités communales n’avaient pas encore pu accepter une invitation dans l’autre sens. C’est désormais chose faite, dans le contexte d’un voyage privé. Le conseiller communal Jonathan Gretillat ainsi que deux autres membres de l’administration se sont rendus dans la ville située sur la Rive-Nord de Montréal lors des vacances du 1er mars.
Ce voyage était l’occasion de rencontrer les autorités d’une autre ville francophone outre-Atlantique et d’échanger sur des thématiques similaires. « On s’est rendu compte qu’on a beaucoup de politiques publiques qui ont exactement les mêmes enjeux », relève Jonathan Gretillat, conseiller communal à Neuchâtel. « Les enjeux climatiques, le développement durable, en termes de cohésion sociale, des enjeux en termes de transition numérique, de mobilité et de développement du territoire… On a les mêmes réalités ».
Jonathan Gretillat : « Même si 6’000 km nous séparent, on a des réalités qui sont assez similaires sur une multitude de domaines. »
Blainville est une ville qui n’a pas encore 60 ans et qui s’est développée rapidement pour accueillir ses 60'000 habitants. « Toutes leurs infrastructures se sont développées assez récemment avec une population qui a crû de manière très rapide », précise Jonathan Gretillat.
Ce voyage dans la province québécoise a également permis au conseiller communal de Neuchâtel d’observer d’autres schémas en dehors de la politique pure. Ce qui l’a marqué ? « La richesse des échanges et le fait de se rendre compte qu’on a quand même une communauté de valeurs et de destins entre minorités francophones. »
« De créer ces ponts au niveau des villes, c’est vraiment fondamental. »
Ces liens d’amitiés se sont construits avec Blainville grâce à un Neuchâtelois qui vit désormais dans la ville canadienne. Neuchâtel est déjà jumelée avec trois villes, Besançon, Aarau et Sansepolcro. Ce pacte d’amitié à une valeur différente mais va dans le même sens pour Jonathan Gretillat : « C’est vraiment d’entretenir des liens réguliers et étroits avec d’autres villes qui ont des réalités comparables. »
« Finalement un pacte d’amitié, c’est un peu comme un jumelage, c’est un peu moins formel. »
Jonathan Gretillat espère avoir l’occasion d’inviter à nouveau une délégation de Blainville dans les prochaines années, par exemple lors de la 100e édition de la Fête des vendanges. /swe