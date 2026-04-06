Neuchâtel fait « ami-ami » avec Blainville

Trois Neuchâtelois ont rendu visite à leur ville « amie », Blainville. Le pacte d’amitié avec la capitale cantonale date de 2024. Une délégation de la ville canadienne était déjà venue à Neuchâtel, mais les autorités communales n’avaient pas encore pu accepter une invitation dans l’autre sens. C’est désormais chose faite, dans le contexte d’un voyage privé. Le conseiller communal Jonathan Gretillat ainsi que deux autres membres de l’administration se sont rendus dans la ville située sur la Rive-Nord de Montréal lors des vacances du 1er mars.

Ce voyage était l’occasion de rencontrer les autorités d’une autre ville francophone outre-Atlantique et d’échanger sur des thématiques similaires. « On s’est rendu compte qu’on a beaucoup de politiques publiques qui ont exactement les mêmes enjeux », relève Jonathan Gretillat, conseiller communal à Neuchâtel. « Les enjeux climatiques, le développement durable, en termes de cohésion sociale, des enjeux en termes de transition numérique, de mobilité et de développement du territoire… On a les mêmes réalités ».