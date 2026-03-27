L’écriture au cœur du projet lauréat du pourcent culturel au Clos-de-Serrières

Un peu de poésie pour Serrière. La Neuchâteloise Camille Mermet prévoit d’installer des boîtes aux lettres violettes à la future place Monique Laederach, dans le cadre du réaménagement du Clos-de-Serrières. Ces boîtes contiendront des cartes postales préaffranchies. Un projet qui s’inscrit dans la démarche du pourcent culturel visant à améliorer la vie du quartier. Les passants seront ainsi invités à écrire à leur entourage. Par ailleurs, des extraits de poèmes de Monique Laederach, écrivaine serrièroise, seront peints au pochoir sur le sol. L’inauguration des lieux est prévue le 6 juin, nous apprend un communiqué ce vendredi. /comm-rle-sbm