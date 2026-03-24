Service de l'enfance à Neuchâtel : les efforts doivent continuer

Tous les groupes ont partagé leurs préoccupations d’un service qui connaît de fortes turbulences depuis plusieurs années. Le nombre de mineurs en difficulté a augmenté de 8% entre 2020 et 2024. Les intervenants qui s’occupent de ces enfants sont surchargés.

Les députés se sont aussi émus du taux de satisfaction très bas au sein de l’office de protection de l’enfant. « Depuis le moment de l'enquête à fin 2024, la situation a continué de s'améliorer », a déclaré le conseiller d'État Frédéric Mairy, en charge de la jeunesse. Ce dernier a relevé que la protection de l'enfance, un défi majeur de la société, fait aussi des vagues dans d'autres cantons.

Avec les mesures prises comme la supervision externe et le coaching des cadres, le taux de rotation du personnel est passé de 17,6% en 2024 à 5,8% en 2025. « Il faut rester vigilant et interpréter ces indicateurs avec prudence », a ajouté le rapporteur de la commission.

Inquiet par le fonctionnement du SPAJ, le Grand Conseil neuchâtelois avait utilisé en avril 2024 pour la première fois l'outil parlementaire de l'injonction. La première demandait qu'un nouvel audit externe et indépendant évalue la structure, le fonctionnement et la gouvernance du SPAJ. L'audit, réalisé par Godet Conseils, s'est achevé le 15 février 2025 et a été publié en mai.





Motion acceptée

La seconde injonction portait sur des indicateurs statistiques pour mieux appréhender les politiques publiques. Le Conseil d'État a expliqué que plus de 50 indicateurs ont été définis, dont la moitié est opérationnelle.

Selon les députés, la 2e injonction n'est pas complètement remplie. Ils s'inquiètent de l’absence de comptabilisation des cas non formalisés, ce qui rend impossible une évaluation sérieuse de la pression sur le système, de la saturation des places disponibles ou de l’efficacité des mesures prises. Une motion de la commission, demandant notamment la mise en place d'un système statistique fiable et automatisé, a été acceptée tacitement, le Conseil d'État ne s'y étant pas opposé.