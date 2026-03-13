Le Conseil d’Etat favorable à des transports publics à un franc par jour pour les jeunes

Une alternative à l’initiative pour des transports publics gratuits. Le Conseil d’Etat neuchâtelois soutient le projet-pilote de la Commission des transports et le crédit de 14,5 millions de francs pour le mettre en place. Si le Grand Conseil donne son accord, les jeunes jusqu’à 25 ans vont bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 69% dès la rentrée scolaire 2026-2027 et pour une durée de deux ans. Elle sera ensuite réévaluée. Le concept « 1 franc par jour » propose un abonnement à 365 francs par année pour les 5 zones Onde verte. Ces rabais seront accordés sous forme de subventions via « Rail-bons » ou des « Rail-Checks ».

Les discussions ont été nourries pour aboutir à ce projet-pilote. La Commission a tenté de trouver des compromis à l’initiative pour des transports publics gratuits, jugée irrecevable par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et aux nombreuses autres propositions en lien avec la mobilité déposées au Grand Conseil. La Commission a aussi consulté les Communes avant d’arriver à la conclusion que la meilleure solution était ce projet-pilote. Limitée à deux ans avec une entrée en vigueur à la rentrée 2026-2027, cette mesure doit permettre, notamment, d’en évaluer les coûts. Cette phase pilote sera uniquement financée par le pot commun et n’aura pas d’impact sur les Communes.





Une solution faite de compromis

Pour aboutir à ce compromis, la gauche et la droite ont dû mettre de l’eau dans leur vin. La gauche, qui voulait étendre cette mesure aux bénéficiaires de prestations complémentaires, a accepté d’y renoncer. En contrepartie, la droite a consenti à accorder un rabais de plus de 50%.

Ce projet-pilote est limité à deux ans. Il faudra ensuite tirer le bilan. Le Conseil d'État conditionne sa prolongation à une augmentation effective de l'utilisation des transports publics.

Le Grand Conseil doit se prononcer lors de sa session du 24 mars sur la demande de crédit de 14,5 millions de francs. Un objet qui doit être accepté par la majorité qualifiée des 3/5e pour passer la rampe. /sma