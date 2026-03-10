La réalité virtuelle au service de la prévention routière à Neuchâtel

La réalité virtuelle au service de la sécurité routière. Le Canton de Neuchâtel a mandaté RoadCross pour faire de la prévention routière dans les écoles professionnelles. Cette fondation était présente mardi à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds avec quatre casques de réalité virtuelle. Ces engins permettent d’entrer dans de vraies histoires d’accidents de vélo ou de voiture, racontées par les personnes qui en ont été victimes. Les jeunes qui coiffent les casques vont pouvoir suivre ces personnes « dans leur parcours, ce qui a fait qu’elles ont eu un accident, quelles ont été les décisions qui les ont menées à avoir cet accident », explique Julia Litzén, la responsable de l’antenne suisse romande de la fondation RoadCross. L’idée c’est de leur faire prendre conscience de ce qu’il peut se passer avant qu’un pépin arrive.