La réalité virtuelle au service de la prévention routière à Neuchâtel

Vivre une expérience dangereuse sans se mettre en danger, c’est ce que RoadCross permet aux jeunes d’expérimenter. Cette fondation sillonne les écoles professionnelles du canton de Neuchâtel pour faire de la prévention routière grâce à des casques de réalité virtuelle.
La réalité virtuelle au service de la sécurité routière. Le Canton de Neuchâtel a mandaté RoadCross pour faire de la prévention routière dans les écoles professionnelles. Cette fondation était présente mardi à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds avec quatre casques de réalité virtuelle. Ces engins permettent d’entrer dans de vraies histoires d’accidents de vélo ou de voiture, racontées par les personnes qui en ont été victimes. Les jeunes qui coiffent les casques vont pouvoir suivre ces personnes « dans leur parcours, ce qui a fait qu’elles ont eu un accident, quelles ont été les décisions qui les ont menées à avoir cet accident », explique Julia Litzén, la responsable de l’antenne suisse romande de la fondation RoadCross. L’idée c’est de leur faire prendre conscience de ce qu’il peut se passer avant qu’un pépin arrive.
Julia Litzén : « L’idée est de montrer dans quelles situations on va peut-être faire un mauvais choix. »
« Le casque de réalité virtuelle permet d’expérimenter les actions de quelqu’un de manière immersive. Tous les sens sont impactés. »
Reportage :
RoadCross sillonne les écoles professionnelles du canton de Neuchâtel jusqu’au 19 mars. Outre La Chaux-de-Fonds, la fondation passera par Cernier, Le Locle, Colombier et Neuchâtel.