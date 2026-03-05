Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

La population neuchâteloise se prononcera le 14 juin sur l'introduction d'une disposition sur ...
Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

La population neuchâteloise se prononcera le 14 juin sur l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale, a annoncé jeudi la Chancellerie d'Etat. 

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté le 17 février de modifier la Constitution cantonale pour introduire une reconnaissance des aînés (archives). CREDIT: Keystone/VALENTIN FLAURAUD Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté le 17 février de modifier la Constitution cantonale pour introduire une reconnaissance des aînés (archives). CREDIT: Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Une votation pour la reconnaissances des aînés dans la Constitution cantonale se déroulera le 14 juin 2026. Ce scrutin intervient après que le Grand Conseil a décidé le 17 février d'approuver cette modification.

Le décret avait été approuvé en 2e lecture avec 58 oui, 38 non et 4 abstentions. L'ensemble du groupe UDC, des députés du groupe PLR-Le Centre, du PVL et trois socialistes s'y étaient opposés. Le Conseil d'Etat était aussi contre l'introduction de cet article constitutionnel.

Le projet avait été élaboré en commission sur l'initiative des groupes VertPOP et socialiste, en s'inspirant de l'article 208 de la Constitution genevoise. Si la population l'accepte, la Constitution cantonale neuchâteloise aura un nouvel article qui précisera que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés. /ATS


 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

De gros montants pour les routes avec une visée durable

De gros montants pour les routes avec une visée durable

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Actualités suivantes

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:20

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Articles les plus lus

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 12:36

Les agences de voyages triment

Les agences de voyages triment

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:59

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50