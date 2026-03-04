Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Le musée d’archéologie a ouvert ses portes en 2001 à Hauterive, après avoir été accepté en votation populaire par deux tiers de la population neuchâteloise. Aujourd’hui le musée rayonne à l’international. Jean Guinand, conseiller d’Etat neuchâtelois à l’époque, attribue ce résultat à Michel Egloff, premier directeur du Laténium.
Une année particulière pour le Laténium. Le musée d’archéologie à Hauterive fête cette année ses 25 ans sous le thème « Imaginons des futurs désirables. » Les festivités sont lancées vendredi par une partie officielle. Le week-end anniversaire se tiendra les 12 et 13 septembre.
L’aventure du Laténium a commencé dans les années nonante avec une motion acceptée par le Grand Conseil neuchâtelois demandant la création d’un musée d’archéologie, puis une votation populaire en 1996. Jean Guinand, ancien conseiller d’Etat neuchâtelois, a expliqué mercredi dans La Matinale « qu’on avait l’idée de mettre en lumière la civilisation de La Tène ». Un concours d’architecture a été lancé. « Et ceux qui ont gagné le concours avaient prévu un musée qui allait en partie dans le lac. » Un projet devisé à 54 millions de francs, beaucoup trop cher, et qu’il fallut redimensionner. Ce qui a été fait. « Mais on était encore au-delà des 30 millions de francs. » Pour faire passer l’objet en votation populaire, il a été décidé de trouver de l’argent privé. « Et c’est comme ça qu’est née la Fondation La Tène. » Pendant deux ans et demi, elle a cherché des fonds et réussi à trouver environ cinq millions de francs.
Un musée qui rayonne à l’international
Jean Guinand se souvient très bien de la votation qui a eu lieu en 1996. Un objet accepté par deux tiers des votants et toutes les communes. « Cette votation populaire a été quelque chose d’extraordinaire. Mais le résultat a surtout été le fait de Michel Egloff (ancien archéologue cantonal et fondateur du Laténium) qui a pris son bâton de pèlerin pour faire la tournée des communes du canton et expliquer à quel point un musée d’archéologie avait tout son sens. » Un constat qui se concrétise aujourd’hui avec le rayonnement de l’institution en Suisse, mais aussi à l’étranger. Michel Eglof, rappelle que le Laténium a reçu, en 2003, le Prix du musée du Conseil de l'Europe et la Médaille de la médiation archéologique en 2018. /sma