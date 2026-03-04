Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Une année particulière pour le Laténium. Le musée d’archéologie à Hauterive fête cette année ses 25 ans sous le thème « Imaginons des futurs désirables. » Les festivités sont lancées vendredi par une partie officielle. Le week-end anniversaire se tiendra les 12 et 13 septembre.

L’aventure du Laténium a commencé dans les années nonante avec une motion acceptée par le Grand Conseil neuchâtelois demandant la création d’un musée d’archéologie, puis une votation populaire en 1996. Jean Guinand, ancien conseiller d’Etat neuchâtelois, a expliqué mercredi dans La Matinale « qu’on avait l’idée de mettre en lumière la civilisation de La Tène ». Un concours d’architecture a été lancé. « Et ceux qui ont gagné le concours avaient prévu un musée qui allait en partie dans le lac. » Un projet devisé à 54 millions de francs, beaucoup trop cher, et qu’il fallut redimensionner. Ce qui a été fait. « Mais on était encore au-delà des 30 millions de francs. » Pour faire passer l’objet en votation populaire, il a été décidé de trouver de l’argent privé. « Et c’est comme ça qu’est née la Fondation La Tène. » Pendant deux ans et demi, elle a cherché des fonds et réussi à trouver environ cinq millions de francs.