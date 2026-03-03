Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Le bilan de la réforme lancée en janvier 2019 en matière de protection de l’enfance dans le canton de Neuchâtel est peu reluisant. Le Grand Conseil a pris acte d’un état des lieux de la situation mardi, mais tous les groupes ont martelé la nécessité de poursuivre le travail dans ce domaine. Ce nouveau dispositif de soutien et de protection de l’enfance et de la jeunesse (SPEJ) avait pour objectif de réduire les places en institution et de favoriser le maintien des enfants au sein de leur famille. Cette réforme misait sur le développement d’un accompagnement ambulatoire et d’un réseau de familles d’accueil. Sept ans après son lancement, le constat laisse à désirer. Tous les groupes ont fait part de leurs inquiétudes face à un dispositif saturé. Le Conseil d’État a dû faire marche arrière et recréer 16 places dans les institutions l’an passé. « On a mis la charrue avant les bœufs » : l’expression est revenue dans la bouche de plusieurs députés. L’élue vert’libéral Brigitte Leitenberg a parlé du « grand risque pris pour des jeunes fragilisés » lorsque le Conseil d’État a décidé « de réduire les places sans garantir des solutions alternatives ». Le député popiste Julien Gressot s’est quant à lui interrogé : « ces changements ont-ils été correctement accompagnés ? ». Il a également évoqué les économies manquées : le projet prévoyait une baisse des dépenses de trois millions de francs, mais, dans les faits, ce sont quelque quatre millions de francs supplémentaires qui sont déboursés.

Pour le groupe socialiste, par la voix de Josiane Jemmely, « le dispositif doit être dimensionné en fonction des besoins ».





Des familles d’accueil pas aussi nombreuses qu’espéré

Daniel Berger, pour le groupe UDC, a quant à lui évoqué « un objectif partiellement manqué ». Le Conseil d’État tablait sur une montée en puissance du nombre de familles d’accueil prêtes à prendre en charge un enfant : « ça ne s’est pas réalisé », constate-t-il. Il déplore également le manque de vision pour la suite.

Tous les groupes ont également évoqué les remarques adressées par l’Office fédéral de la justice qui a procédé à une visite en 2023. L’OFJ a fait état d’un processus de suivi des enfants insuffisant et s’est inquiété de la vétusté des infrastructures.

Cette réforme avait été lancée sur la base d’un constat : le Canton de Neuchâtel place davantage d’enfants en institution que d’autres cantons. De nombreux députés ont appelé à mieux comprendre les raisons de cette réalité.

Le Conseil d’État, par la voix de Frédéric Mairy en charge de la jeunesse, a confirmé qu’une analyse allait être menée. « Il faut mieux comprendre les rouages en amont », afin de prendre les mesures qu’il faut pour la suite. Le conseiller d’État a encore indiqué qu’actuellement, le dispositif présente « une petite marge de manœuvre » avec quelques places disponibles. Pour le gouvernement, « le maintien en famille reste une priorité » et « le dossier n’est pas clos » avec le vote du jour. /sbm