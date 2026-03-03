Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

« A bas les coupes ! » C’est l’un des slogans scandés mardi après-midi dans la cour du Château de Neuchâtel. Environ 70 personnes, des étudiants de l’Université de Neuchâtel et des syndicalistes, se sont réunis en marge des débats du Grand Conseil pour dénoncer les coupes envisagées à l’échelon fédéral dans la formation et la recherche. Les manifestants ont aussi appelé les députés à ne pas augmenter les taxes universitaires. À leurs yeux, une telle mesure compliquerait l’accès aux études supérieures et mettrait encore davantage en difficulté des étudiants qui cumulent parfois plusieurs petits emplois pour s’en sortir.

Les manifestants ont rappelé que le Conseil d’État avait eu l’intention d’augmenter les taxes en 2023. Cette volonté avait suscité une levée de boucliers et la proposition avait été abandonnée. /sbm