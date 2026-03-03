Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

On ne rigole pas avec la sécurité. C’est du moins l’avis du Grand Conseil neuchâtelois. Ce dernier a très largement accepté mardi un crédit d’engagement de près de 1,3 million de francs destiné à la mise à jour des appareils neuchâtelois du réseau national de sécurité, POLYCOM. Ce réseau, utilisé quotidiennement par la police, les services de sauvetage ou encore l’armée, nécessite des terminaux. La Police neuchâteloise en utilise 450 et il devient urgent de les changer, car ils arrivent en fin de vie. Pour rappel, POLYCOM est le seul réseau utilisable en cas de black-out.

A noter que le réseau Polycom va être utilisé en Suisse par les différents services d’urgences jusqu’en 2032, voire 2035. /gjo