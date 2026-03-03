Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Le Grand Conseil a accepté mardi un crédit d’engagement de 1,3 million de francs afin de renouveler ...
Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Le Grand Conseil a accepté mardi un crédit d’engagement de 1,3 million de francs afin de renouveler les terminaux cantonaux du réseau radio national de sécurité « Polycom ». Les 450 appareils utilisés par la Police neuchâteloise arrivent en fin de vie.

Le réseau radio national de sécurité POLYCOM est utilisé quotidiennement par la police depuis 2001. (Photo : illustration / Georges Henz). Le réseau radio national de sécurité POLYCOM est utilisé quotidiennement par la police depuis 2001. (Photo : illustration / Georges Henz).

On ne rigole pas avec la sécurité. C’est du moins l’avis du Grand Conseil neuchâtelois. Ce dernier a très largement accepté mardi un crédit d’engagement de près de 1,3 million de francs destiné à la mise à jour des appareils neuchâtelois du réseau national de sécurité, POLYCOM. Ce réseau, utilisé quotidiennement par la police, les services de sauvetage ou encore l’armée, nécessite des terminaux. La Police neuchâteloise en utilise 450 et il devient urgent de les changer, car ils arrivent en fin de vie. Pour rappel, POLYCOM est le seul réseau utilisable en cas de black-out.

A noter que le réseau Polycom va être utilisé en Suisse par les différents services d’urgences jusqu’en 2032, voire 2035. /gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Rémy Scheurer s’en est allé

Rémy Scheurer s’en est allé

Bug au SECO : Neuchâtel a fait des avances aux chômeurs

Bug au SECO : Neuchâtel a fait des avances aux chômeurs

Actualités suivantes

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:29

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:12

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:09

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:55

Articles les plus lus

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:29

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:55

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:09

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:12

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:29

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:55

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:09

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:49

Iraniens à Neuchâtel : l’inquiétude mêlée à l’espoir

Iraniens à Neuchâtel : l’inquiétude mêlée à l’espoir

Région    Actualisé le 02.03.2026 - 18:45

« Les Experts » : La mémoire, une méthode avant d’être un talent

« Les Experts » : La mémoire, une méthode avant d’être un talent

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 09:34

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:29

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:49