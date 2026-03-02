Rémy Scheurer s’en est allé

C’est une figure de la politique neuchâteloise qui s’en est allée. Rémy Scheurer est décédé à l’âge de 91 ans. L’Université de Neuchâtel en a informé la communauté universitaire ce lundi. Rémy Scheurer avait été recteur de l’institution entre 1987 et 1991. Cet ancien professeur d’histoire était aussi une figure politique. Membre du Parti libéral suisse, il a siégé comme conseiller général à Hauterive, avant de devenir député, puis conseiller national entre 1991 et 2003.

Rémy Scheurer a également été président de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel. Il aurait eu 92 ans le 11 mars. /sbm