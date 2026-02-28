L’autre révolution neuchâteloise dont on ne parle pas

C’est un événement important de l’histoire du canton de Neuchâtel. Et non, on ne parle pas du premier mars 1848. L’Affaire de Neuchâtel, c’est son nom, a commencé en septembre 1856. Et 170 ans plus tard, le Château et musée de Valangin remet cet épisode en avant dans son exposition intitulée « A feu & à sang », qui débute ce dimanche 1er mars.

On le sait : en 1848, les marcheurs républicains ont fait tomber le royaume monarchiste prussien, et les royalistes ont fui le Château de Neuchâtel, déjà symbole du pouvoir. Huit ans après, une contre-révolution se lance principalement depuis la Sagne vers Neuchâtel. « Ils font un peu un premier mars royaliste, en gros », résume Matthieu Lavoyer-Boulianne, historien et co-commissaire de l’exposition. Les royalistes « prennent le Château, arrêtent les autorités et essaient de restaurer l’autorité du roi de Prusse. » Mais les Républicains se remobilisent rapidement et reprennent le Château. Les combats à Neuchâtel ne durent que quelques minutes et l’ensemble de l’opération fera tout de même 17 morts. La jeune République neuchâteloise reste en place alors que 500 personnes sont emprisonnées.