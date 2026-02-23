La transformation de la place du village de Wavre a commencé

Les travaux de réaménagement ont démarré lundi et devraient s’étendre jusqu’à fin mai. Le projet ...
La transformation de la place du village de Wavre a commencé

Les travaux de réaménagement ont démarré lundi et devraient s’étendre jusqu’à fin mai. Le projet bénéficiera aussi aux élèves de l’école.

Un forum sera créé à Wavre, dans le but d'offrir un lieu de rencontre à la population. Un forum sera créé à Wavre, dans le but d'offrir un lieu de rencontre à la population.

La place du village de Wavre se transforme. Les travaux ont commencé ce lundi et devraient s’achever à la fin du mois de mai. Le Conseil général de La Tène avait accepté en novembre 2024 de débloquer 675'000 francs à la suite d’une motion pour créer un véritable lieu de rencontre et réaménager la cour d’école. Un forum, doté d’une septantaine de places assises, sortira de terre. L’accès au P’tit four sera facilité avec la création de deux rampes destinées aux personnes à mobilité réduite. Le P’tit four est une association qui permet aux habitants de venir cuire leur pain ou leurs pâtisseries dans le four banal du village, qui jusque-là n’était accessible que par le biais de gradins assez raides.

« Nous profitons des relâches pour faire les travaux les plus bruyants », explique le conseiller communal en charge des infrastructures et des bâtiments, Laurent Amez-Droz. Parmi les tâches prévues figure l’abattage de trois bouleaux qui seront remplacés par sept nouveaux arbres.

Le P'tit four sera plus facilement accessible à l'avenir. Le P'tit four sera plus facilement accessible à l'avenir.

Laurent Amez-Droz : « Nous aurons vraiment un bel endroit où on aura du plaisir à vivre. »

Ecouter le son

Les travaux bénéficieront aussi aux élèves. La place de jeux sera refaite, un mur d’escalade fera son apparition et un couvert sera aménagé. Seule contrainte : les enfants verront leur espace se réduire de moitié à la récréation durant le chantier, « mais je crois qu’ils se réjouiront d’avoir des nouveaux aménagements », ajoute Laurent Amez-Droz.

Le conseiller communal en charge des infrastructures et des bâtiments Laurent Amez-Droz. Le conseiller communal en charge des infrastructures et des bâtiments Laurent Amez-Droz.

« Un endroit beaucoup plus convivial encore qu’il ne l’est aujourd’hui. »

Ecouter le son

L’objectif de la Commune de Laténa est que tout soit prêt pour la kermesse qui marque la fin de l’année scolaire à Wavre fin juin. /sbm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

« Le dossier du lundi » : La PMA pour les femmes célibataires

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 11:37

La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

Région    Actualisé le 22.02.2026 - 17:42

Le développement des robots avance à petit pas

Le développement des robots avance à petit pas

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 12:08

Des champs d’Engollon aux pays du Sud : le combat pour les semences

Des champs d’Engollon aux pays du Sud : le combat pour les semences

Région    Actualisé le 21.02.2026 - 11:32

Articles les plus lus

Les nouveaux trolleys de La Chaux-de-Fonds prêts au départ

Les nouveaux trolleys de La Chaux-de-Fonds prêts au départ

Région    Actualisé le 21.02.2026 - 07:00

Des champs d’Engollon aux pays du Sud : le combat pour les semences

Des champs d’Engollon aux pays du Sud : le combat pour les semences

Région    Actualisé le 21.02.2026 - 11:32

La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

La satire a toujours sa place aux Brandons de Payerne

Région    Actualisé le 22.02.2026 - 17:42

Le développement des robots avance à petit pas

Le développement des robots avance à petit pas

Région    Actualisé le 23.02.2026 - 12:08