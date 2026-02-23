La transformation de la place du village de Wavre a commencé

La place du village de Wavre se transforme. Les travaux ont commencé ce lundi et devraient s’achever à la fin du mois de mai. Le Conseil général de La Tène avait accepté en novembre 2024 de débloquer 675'000 francs à la suite d’une motion pour créer un véritable lieu de rencontre et réaménager la cour d’école. Un forum, doté d’une septantaine de places assises, sortira de terre. L’accès au P’tit four sera facilité avec la création de deux rampes destinées aux personnes à mobilité réduite. Le P’tit four est une association qui permet aux habitants de venir cuire leur pain ou leurs pâtisseries dans le four banal du village, qui jusque-là n’était accessible que par le biais de gradins assez raides.

« Nous profitons des relâches pour faire les travaux les plus bruyants », explique le conseiller communal en charge des infrastructures et des bâtiments, Laurent Amez-Droz. Parmi les tâches prévues figure l’abattage de trois bouleaux qui seront remplacés par sept nouveaux arbres.