Un projet de place villageoise pour Wavre

Un site découpé en quatre espaces différents

Quatre nouveaux espaces ont par ailleurs été imaginés. Une sorte de forum, avec un nouveau gradin de 70 places assises, sera construit pour accueillir des spectacles et des jeux. Un mur d’escalade prendra place sur la façade ouest du collège, de même qu’un toboggan et des cordes pour grimper. Le préau sera agrandi pour offrir un abri aux élèves. Un espace végétalisé sera créé sur l’actuelle cour d’école, avec un tunnel de saule et trois tipis en bois. Les trois bouleaux présents actuellement seront remplacés par quatre autres arbres. En revanche, les deux marronniers seront conservés.