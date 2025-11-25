Une offre commerciale repensée sur les rives à Saint-Blaise et Hauterive

Selon Daniel Rotsch, trois emplacements (deux à Saint-Blaise et un à Hauterive) seraient propices au développement d’une offre commerciale. Rien n’est encore arrêté. Des discussions doivent avoir lieu avec l’État de Neuchâtel, les rives du lac appartenant au domaine public cantonal. « La réglementation est assez stricte, surtout du côté de Saint-Blaise, où les constructions sont extrêmement limitées », précise Daniel Rotsch. Une fois la stratégie arrêtée avec le Canton, un appel d’offres sera lancé pour savoir quels commerçants seraient intéressés à s’installer sur les rives.

Le conseiller communal ajoute que l’objectif est d’avoir un concept consolidé pour 2027, quitte à avoir une offre provisoire l’an prochain en attendant.

Daniel Rotsch a précisé devant le législatif que tant la Buvette de Saint-Blaise que le restaurant du Silex à Hauterive n’étaient pas concernés par ces démarches.