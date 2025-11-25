Une offre commerciale repensée sur les rives à Saint-Blaise et Hauterive

La convention qui liait l’ancienne Commune de Saint-Blaise au restaurant la Paillote, installé près du débarcadère, arrivera à son terme à la fin de l’année. Cette échéance a poussé les autorités à revoir l’utilisation des rives.
L’avenir de la Paillote suscite des interrogations à Laténa. Lors de la dernière séance du Conseil général le 19 novembre, une interpellation évoquait la prochaine disparition de cet établissement actif dans la petite restauration et installé près du débarcadère à Saint-Blaise depuis plusieurs années. Le Conseil communal a précisé à cette occasion que la convention qui liait la Paillote à l’ancienne Commune de Saint-Blaise arrivera à échéance à la fin de l’année 2025. Cet état de fait a poussé les autorités de Laténa « à repenser les offres commerciales le long des rives du lac entre Saint-Blaise et Hauterive », indique Daniel Rotsch, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire.
Daniel Rotsch : « Il se dessine trois emplacements qui pourraient être intéressants. »
Selon Daniel Rotsch, trois emplacements (deux à Saint-Blaise et un à Hauterive) seraient propices au développement d’une offre commerciale. Rien n’est encore arrêté. Des discussions doivent avoir lieu avec l’État de Neuchâtel, les rives du lac appartenant au domaine public cantonal. « La réglementation est assez stricte, surtout du côté de Saint-Blaise, où les constructions sont extrêmement limitées », précise Daniel Rotsch. Une fois la stratégie arrêtée avec le Canton, un appel d’offres sera lancé pour savoir quels commerçants seraient intéressés à s’installer sur les rives.
Le conseiller communal ajoute que l’objectif est d’avoir un concept consolidé pour 2027, quitte à avoir une offre provisoire l’an prochain en attendant.
Daniel Rotsch a précisé devant le législatif que tant la Buvette de Saint-Blaise que le restaurant du Silex à Hauterive n’étaient pas concernés par ces démarches.
« J’aimerais que les choses soient bien claires pour ces exploitants : ils ne sont absolument pas concernés. »
Nous avons tenté de joindre, sans succès, le tenancier de La Paillote pour avoir sa vision sur cette nouvelle politique. /sbm