Lynx : Neuchâtel en faveur d'un centre romand

Le canton de Neuchâtel se dit favorable à la création d’un centre romand de réhabilitation pour jeunes lynx, sur le modèle de celui du zoo vaudois de La Garenne. Il rappelle toutefois privilégier une politique « la moins interventionniste possible » en matière de gestion de la faune.

Muzoo, à La Chaux-de-Fonds, est reconnu comme un centre de soins par le canton et peut accueillir des animaux affaiblis ou légèrement blessés. « Il n'y a pas l'infrastructure sur place pour accueillir et relâcher de jeunes lynx », a reconnu mardi Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement en réponse à une interpellation du Vert Richard Gigon.

Ce député avait interpellé en juillet 2025 le Conseil d'Etat sur la pertinence d'un centre de réhabilitation de faune, soit quelques mois avant le tir du lynx « Diego » malade par un garde-faune.

Pour Laurent Favre, un centre romand serait intéressant. « Des points restent à régler, notamment en matière financière », a-t-il ajouté.


Euthanasié

Le conseiller d'Etat a rappelé que le canton a une politique la moins interventionniste possible en matière de faune. Si un lynx est grièvement blessé ou gravement malade, il est euthanasié.

Un garde-faune neuchâtelois avait abattu le 9 septembre un lynx gravement malade. L'animal souffrait de la maladie de Carré et présentait d’importantes inflammations touchant plusieurs organes internes. Le décès du lynx avait suscité de l'émoi dans le canton. /ATS


 

