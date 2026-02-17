Députés neuchâtelois pour une caisse maladie cantonale publique

Le Conseil d'Etat aurait souhaité que la motion soit transformée en postulat. « On est favorable à une réflexion sur une caisse publique dans un réseau de soins intégrés. Vu l'ampleur et la complexité, il serait utile de s'appuyer sur les réflexions faites à Genève et d'avoir une dimension intercantonale », a expliqué Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge de la santé.





Genève comme modèle

A Genève, des analyses sont en cours sur la viabilité financière d'un modèle d'assurance cantonale. « On devrait attendre ce qui se passe ailleurs. Laissons un canton riche comme Genève faire ses expériences, et nous canton pauvre, ne mettons pas la charrue avant les boeufs », a déclaré le PLR Blaise Courvoisier, opposé à la motion.

Selon lui, ce sont surtout les nombreux acteurs autour de la santé qui coûtent cher. Dans un autre débat du matin sur la politique de santé publique, le député a estimé qu'il faudra réfléchir à l'avenir à des limitations de moyens et de structures et à un standard plus simple et moins onéreux.

Pour l'UDC Raymond Clottu, les coûts ne vont pas baisser avec une caisse publique. Selon lui, une hausse d'impôts pourrait être nécessaire pour cette caisse financée en partie par l'Etat. /ATS-sma