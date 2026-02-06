Une trentaine de fermes neuchâteloises sous surveillance

Le Canton de Neuchâtel veut à tout prix éviter de nouvelles affaires de maltraitance animale. Après des cas graves début 2025 et en janvier dernier où environ une quinzaine de bêtes sont mortes ou ont dû être euthanasiées à La Chaux-du-Milieu, le Conseil d’État renforce encore son dispositif de traitement de la détresse paysanne. Il l’a annoncé le 23 janvier. Depuis, des séances de travail ont eu lieu entre divers intervenants. Des mesures pour mieux détecter, prévenir et accompagner les agriculteurs ont été décidées.

Laurent Favre, conseiller d’État en charge du développement territorial et de l’environnement, précise que « le système de contrôle agricole marche bien. Mais on constate dans l’agriculture, comme dans d’autres couches de la société, qu’environ 5% des familles sont socialement et financièrement fragilisées. Ça peut avoir un impact sur la détention des animaux. Et c’est à ce niveau-là, par un renforcement de la coordination entre les instances agricoles, les instances sociales et les Communes, qu’on souhaite davantage focaliser nos contrôles sur une trentaine d’exploitations qui possiblement connaîtraient des problèmes. »