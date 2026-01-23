Neuchâtel renforce son dispositif de détection de la détresse paysanne

Un pas de plus vers les agriculteurs. Le Canton de Neuchâtel a annoncé ce vendredi qu’il renforçait son dispositif de détection de la détresse paysanne. Ces mesures sont prises à la suite du nouveau cas de maltraitance animale survenu à La Chaux-du-Milieux la semaine dernière. Le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) avait mis sur pied une formation en 2018 pour les agriculteurs. Depuis 2025, un nouveau dispositif a été mis en place pour mieux détecter la détresse paysanne. Le Canton estime que cette méthode fonctionne, mais qu’elle a besoin d’être renforcée. Ainsi, une séance de travail avec les acteurs concernés aura lieu à la fin du mois. Des ressources complémentaires seront accordées aux services concernés et des contrôles supplémentaires sont d’ores et déjà organisés pour les prochaines semaines.

L’Etat encourage aussi les milieux de l’agriculture ainsi que les communes à rester vigilants face à ces situations et à signaler les éventuels problèmes au service de l’agriculture ou au SCAV. /comm-crb