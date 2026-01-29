Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Les Jeunes-Rives s’apprêtent à accueillir un nouveau trio culinaire. À l’issue de l’appel d’offres lancé à l’été 2025 par la Ville de Neuchâtel, le projet porté par trois professionnels de la restauration neuchâteloise a été retenu parmi dix dossiers. Le trio, actuellement en poste à la Brasserie le Jura, reprendra les commandes du restaurant et du take-away des jeunes-Rives, indique un communiqué de la Ville de Neuchâtel, publié ce jeudi. Joffrey Terrier sera chef de cuisine, Mathieu Morel chef de salle et David Silvi supervisera la comptabilité et le suivi du projet.

Leur concept mise sur la convivialité, la durabilité et la valorisation des produits locaux, tout en proposant une offre accessible à un large public, selon les futurs tenanciers. L’ouverture est prévue pour le début de l’été 2026, dans un espace réaménagé au bord du lac, aux côtés du Café-bain tenu par Caritas. /comm-ero