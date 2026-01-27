« Les Experts » : adopter les bons réflexes face à un conflit au travail

Un malentendu, un échange tendu ou un désaccord qui s’installe… et un simple conflit professionnel peut rapidement prendre une tournure juridique. Maître Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate à Neuchâtel, livre des conseils pratiques pour réagir correctement dès les premiers signes de tension — et éviter des erreurs qui peuvent coûter cher.
Trop souvent, un conflit naissant est minimisé dans l’espoir qu’il se résolve de lui-même. Or, certains signaux doivent alerter : ton qui change, reproches formalisés, demandes inhabituelles ou réception d’un courrier officiel. À ce stade, la prudence est de mise. L’avocate recommande de conserver systématiquement tous les documents et échanges liés au litige, y compris l’enveloppe d’un courrier recommandé, qui permet d’établir la date exacte de réception. Mails, messages et comptes rendus peuvent ensuite s’avérer déterminants. En revanche, vouloir se « protéger » par des enregistrements discrets est une fausse bonne idée : ces pratiques sont généralement illicites et peuvent se retourner contre leur auteur.
Autre piège classique : réagir sous le coup de l’émotion. Un message trop agressif, une menace ou une réponse précipitée peuvent aggraver inutilement la situation. Dans un contexte professionnel, mieux vaut garder son calme, prendre des notes et confirmer ensuite par écrit les points importants d’un échange oral. Cette démarche permet de clarifier les faits et de limiter les malentendus. Maître Ecoutin-Dupuy rappelle enfin trois principes essentiels : conserver des preuves, rester mesuré dans sa communication et demander conseil suffisamment tôt. « Ce que l’on fait et écrit au début d’un conflit conditionne souvent toute la suite ».

En résumé, un peu de méthode, de sang-froid et de vigilance valent souvent bien mieux qu’une longue procédure. Face à un conflit qui démarre, mieux vaut poser les bons gestes dès le départ… plutôt que réparer les dégâts plus tard.
