Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Une trentaine d’artistes et collectifs suisses ou vivant en Suisse prendront part à cette édition ...
Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Une trentaine d’artistes et collectifs suisses ou vivant en Suisse prendront part à cette édition 2026, qui se tiendra du 20 juin au 20 septembre. Olaf Breuning et Pipilotti Rist en seront le parrain et la marraine.

L'édition 2026 d'Art Môtiers se tiendra du 20 juin au 20 septembre. (Photo d'archives : Art Môtiers) L'édition 2026 d'Art Môtiers se tiendra du 20 juin au 20 septembre. (Photo d'archives : Art Môtiers)

La programmation de la 8e édition d’Art Môtiers révélée au public. Le village de Môtiers accueille une nouvelle fois la manifestation durant 3 mois, du 20 juin au 20 septembre, indique un communiqué de l’association publié ce mercredi. Les œuvres créées pour l’occasion seront présentées le long d’un parcours, autour d’un esprit d’accueil, d’ouverture et de liberté, ce qui en fait son succès depuis 1985, selon les organisateurs.

Pour cette édition 2026, les 33 artistes et collectifs retenus sont tous suisses ou résidants en Suisse. Pour la sélection, une soixantaine de personnes a été invitée à venir visiter et s’inspirer du parcours de l’exposition. Ils ont ensuite déposé un projet artistique se rapportant au lieu, à ses traditions, ses habitants ou ses paysages. En janvier, le jury s’est retrouvé et a sélectionné les projets. Le parrain et la marraine de l’exposition, invités par le comité d’organisation, les artistes suisses Olaf Breuning et Pipilotti Rist y sont ajoutés.

L’identité graphique de l’exposition a été repensée par Mathias Forbach, alias Fichtre, lauréat du concours d’illustration sur invitation, organisé par le comité d’organisation. Il a collaboré avec l’agence de graphisme de Supero et proposent ensemble une identité singulière et ludique, selon les organisateurs.

Cette année, une nouveauté arrive avec l’introduction de deux parcours. Le « petit parcours », permettant aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux poussettes d’avoir un accès, et le « grand parcours », qui prolonge la promenade jusque sur les hauteurs du village en passant par la forêt. Retrouvez plus d’informations sur le site d’Art Môtiers. /comm-ero


 

