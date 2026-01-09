La fin du parcage gratuit au centre-ville de Neuchâtel

Se garer gratuitement au centre-ville de Neuchâtel ne sera bientôt plus possible. Les autorités de la Commune poursuivent le déploiement du plan de stationnement adopté en 2008 par le Conseil général. Un arrêté concernant la 3e étape est paru dans la Feuille officielle. Il concerne la suppression de 350 places en zone bleue à l’est du centre-ville. Sont notamment concernés : les faubourgs du Lac, de l’Hôpital, l’avenue Jean-Jacques Rousseau, DuPeyrou, de la Gare, les rues Louis-Favre et du Tertre ou encore les chemin et chaussée de la Boine.
Éviter les abus et augmenter les rotations
« Le but n’est pas de chasser les voitures, mais plutôt de favoriser la diversité des moyens de locomotion et, si possible les moins polluants, pour se rendre en ville », écrivent les autorités en guise de réponses à nos questions. Ce passage au stationnement limité avec horodateur a pour objectif « de limiter l’usage longue durée des places et empêcher certains abus manifestes », comme le fait de tourner son disque, ajoutent-elles. Les habitants de ces quartiers « constatent une rotation insuffisante des véhicules stationnés et une disponibilité trop limitée des places de parc », peut-on lire dans l’arrêté publié dans la Feuille officielle. Il s’agit donc de « favoriser les résidents munis de vignettes - pour qui le parcage reste illimité - et des commerçants et prestataires de services dont les clients bénéficieront de davantage de places grâce à la meilleure rotation induite par les horodateurs ». Concrètement, dans ces nouvelles zones, le stationnement payant sera limité à deux heures, contre une taxe horaire, du lundi au samedi de 7h à 21h, comme c’est le cas un peu partout au centre-ville, la recharge étant interdite et le parcage libre les dimanches et jours fériés.
La fin des 30 premières minutes gratuites
Jusqu’à présent, les automobilistes pouvaient se garer une demi-heure sans payer dans toutes les zones blanches de la ville, ce qui ne sera plus possible à l’avenir. Cette suppression rejoint les mêmes objectifs que précédemment cités : permettre des rotations plus rapides, une meilleure accessibilité du domaine public aux clients des commerçants et services et éviter les abus via les applications de stationnement.
Cette mesure devrait rapporter entre 100'000 et 150'000 francs dans les caisses, selon la Ville Neuchâtel. S’ajoutent encore environ 100'000 francs escomptés par l’installation d’horodateurs dans cette zone dite des « Faubourgs ». De nouvelles recettes qui ne vont pas pour autant compenser les pertes engendrées par la fermeture du parking des Jeunes-Rives, qui s’élèvent entre 500'000 et 600'000 francs, toujours selon les chiffres fournis par les autorités.
Quelles solutions pour les pendulaires ?
Concernant les pendulaires, la Ville note « qu’elle les encourage vivement à aller se garer dans les P+R sur le Littoral ou dans les trois P+R situés aux abords de la Commune. Dans ceux du Nid-du Crô et de Serrières, le stationnement est gratuit sous certaines conditions : il faut pouvoir justifier qu’on habite hors de l’ancienne commune de Neuchâtel, être détenteur d’un abonnement général CFF ou d’un abonnement Onde verte mensuel ou annuel incluant la zone 10 et prouver que l’on travaille dans une entreprise basée en Ville. Le Conseil communal précise encore que le P+R du Nid-du-Crô va connaître certaines améliorations notamment en faveur de la mobilité douce. Une vélostation couverte va être créée à l’instar de celle de la gare. /jpp