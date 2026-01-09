La fin du parcage gratuit au centre-ville de Neuchâtel

Se garer gratuitement au centre-ville de Neuchâtel ne sera bientôt plus possible. Les autorités de la Commune poursuivent le déploiement du plan de stationnement adopté en 2008 par le Conseil général. Un arrêté concernant la 3e étape est paru dans la Feuille officielle. Il concerne la suppression de 350 places en zone bleue à l’est du centre-ville. Sont notamment concernés : les faubourgs du Lac, de l’Hôpital, l’avenue Jean-Jacques Rousseau, DuPeyrou, de la Gare, les rues Louis-Favre et du Tertre ou encore les chemin et chaussée de la Boine.





Éviter les abus et augmenter les rotations

« Le but n’est pas de chasser les voitures, mais plutôt de favoriser la diversité des moyens de locomotion et, si possible les moins polluants, pour se rendre en ville », écrivent les autorités en guise de réponses à nos questions. Ce passage au stationnement limité avec horodateur a pour objectif « de limiter l’usage longue durée des places et empêcher certains abus manifestes », comme le fait de tourner son disque, ajoutent-elles. Les habitants de ces quartiers « constatent une rotation insuffisante des véhicules stationnés et une disponibilité trop limitée des places de parc », peut-on lire dans l’arrêté publié dans la Feuille officielle. Il s’agit donc de « favoriser les résidents munis de vignettes - pour qui le parcage reste illimité - et des commerçants et prestataires de services dont les clients bénéficieront de davantage de places grâce à la meilleure rotation induite par les horodateurs ». Concrètement, dans ces nouvelles zones, le stationnement payant sera limité à deux heures, contre une taxe horaire, du lundi au samedi de 7h à 21h, comme c’est le cas un peu partout au centre-ville, la recharge étant interdite et le parcage libre les dimanches et jours fériés.