Le Grand Conseil rénove ses fauteuils : « Pour prendre de bonnes décisions, nos députés doivent être bien assis ! »

Une centaine de fauteuils du Grand Conseil neuchâtelois attendent d’être relookés. Trop usés, ils doivent passer par un atelier de Cernier (NE) au cours de la prochaine année. Une dizaine d’entre eux sont déjà terminés et ont retrouvé la salle du Château.

Après un passage chez l’ébéniste, Chloé Flühmann s’occupe de changer leur mousse et de recoudre un nouveau tissu. Nouveauté : il sera vert foncé. La tapissière-sellière précise : « La volonté était de choisir des couleurs qui se trouvent dans la salle du Grand Conseil. » Avec pour défi de ne pas suggérer le vert d’un parti politique : la couleur retenue « a été travaillée de manière à intégrer un peu de brun présent sur le plafond », ajoute-t-elle.