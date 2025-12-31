Le Grand Conseil rénove ses fauteuils : « Pour prendre de bonnes décisions, nos députés doivent être bien assis ! »

Le Grand Conseil rénove ses fauteuils : « Pour prendre de bonnes décisions, nos députés doivent être bien assis ! »

Après 30 ans à soutenir les députés, les fauteuils du Grand Conseil neuchâtelois doivent être rénovés. Une centaine de pièces changeront de couleur dans un atelier de Cressier. La tapissière espère – en souriant – contribuer à des débats de qualité.

Les fauteuils rénovés seront tapissés de vert foncé, en référence à certaines couleurs du plafond de la salle du Grand Conseil. Les fauteuils rénovés seront tapissés de vert foncé, en référence à certaines couleurs du plafond de la salle du Grand Conseil.

Une centaine de fauteuils du Grand Conseil neuchâtelois attendent d’être relookés. Trop usés, ils doivent passer par un atelier de Cernier (NE) au cours de la prochaine année. Une dizaine d’entre eux sont déjà terminés et ont retrouvé la salle du Château.

Après un passage chez l’ébéniste, Chloé Flühmann s’occupe de changer leur mousse et de recoudre un nouveau tissu. Nouveauté : il sera vert foncé. La tapissière-sellière précise : « La volonté était de choisir des couleurs qui se trouvent dans la salle du Grand Conseil. » Avec pour défi de ne pas suggérer le vert d’un parti politique : la couleur retenue « a été travaillée de manière à intégrer un peu de brun présent sur le plafond », ajoute-t-elle.

Reportage dans l’atelier de Chloé Flühmann : « J’ai déjà usé trois paires de ciseaux, après seulement 20 fauteuils ! »

Chloé Flühmann avait eu ces fauteuils entre ses mains pour la précédente rénovation, à la fin des années 1990. Cette fois, les députés devraient s’asseoir sur des sièges plus confortables. « On m’a demandé de prévoir un soutien lombaire, donc j’ai ajouté un insert en mousse », précise l’artisane. « Pour que nos députés prennent de bonnes décisions, ils doivent être bien assis ! », sourit-elle.

Ces sièges, dont l’armature date de la seconde moitié du XIXe siècle, occuperont Chloé Flühmann pour encore une année. Le Grand Conseil indique débourser 150'000 francs pour ces restaurations. /jti


