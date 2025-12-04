L’Hôtel Chasseral prépare son avenir

Un nouveau chapitre pour l’établissement centenaire

Pour Elias Vogt, ces changements s’inscrivent dans une vision à long terme. Le propriétaire souhaite moderniser un bâtiment vieillissant : « D’abord, il faut faire des plans, puis une étude de faisabilité, et ensuite trouver des donateurs prêts à investir ». L’objectif est d’aboutir à de nouvelles infrastructures d’ici 2030.

Autre chantier en cours : l’accès au sommet. La forte fréquentation, notamment en été, entraîne régulièrement des bouchons. « Il y a parfois tellement de circulation que les services de sécurité ne peuvent plus monter », pointe Elias Vogt. Navettes ou feux de circulation figurent parmi les pistes discutées avec les autorités.