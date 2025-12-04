L’Hôtel Chasseral prépare son avenir

L’établissement emblématique du sommet jurassien se dote d’un duo de directeurs issus de la région. Avec sa nouvelle équipe, le propriétaire veut redynamiser le site.
Un vent de renouveau souffle sur l’Hôtel-Restaurant Chasseral. Trois ans après avoir repris l’établissement, son propriétaire Elias Vogt a décidé de remanier entièrement la direction. Le but : renforcer l’ancrage régional et préparer les grands chantiers qui attendent le site. « J’ai remarqué que les clients voulaient quelqu’un de la région derrière la caisse, une personne que l’on connaît », explique-t-il. Pour répondre à cette attente, il s’appuie désormais sur une codirection : Marion Carnal, responsable de la gastronomie et de l’hôtellerie, et Joris Zahnd, chargé du marketing, du tourisme et du développement événementiel.
Elias Vogt : « Il est difficile de gérer un tel établissement. »
Un nouveau chapitre pour l’établissement centenaire
Pour Elias Vogt, ces changements s’inscrivent dans une vision à long terme. Le propriétaire souhaite moderniser un bâtiment vieillissant : « D’abord, il faut faire des plans, puis une étude de faisabilité, et ensuite trouver des donateurs prêts à investir ». L’objectif est d’aboutir à de nouvelles infrastructures d’ici 2030.
Autre chantier en cours : l’accès au sommet. La forte fréquentation, notamment en été, entraîne régulièrement des bouchons. « Il y a parfois tellement de circulation que les services de sécurité ne peuvent plus monter », pointe Elias Vogt. Navettes ou feux de circulation figurent parmi les pistes discutées avec les autorités.
« Nous trouverons de bonnes solutions avec la commune. »
La collaboration n’a pourtant pas toujours été simple, notamment autour du parking privé de l’hôtel, mais le propriétaire se veut confiant. « Pour moi, il a toujours été important de garder une bonne relation avec la commune de Nods », conclut-il. /ddc