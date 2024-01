Du calme pour la faune sauvage

Quand on est une biche, une gelinotte des bois ou un chamois, on a déjà bien assez à faire durant l'hiver pour résister au froid et trouver de la nourriture sans devoir en plus composer avec des humains qui viennent folâtrer sur notre terrain.

Pour éviter que la faune sauvage n’épuise ses réserves de graisse en raison de randonneurs, skieurs et autres glisseurs avides d’espaces vierges de toutes traces, le Parc Chasseral lance une campagne de prévention. L'institution a installé une quinzaine de bâches didactiques rappelant les recommandations de base en différents endroits stratégiques de son territoire et notamment à La Vue-des-Alpes.

En résumé : il faut respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune, rester sur les sentiers balisés, éviter les lisières et les surfaces non enneigées et tenir son chien en laisse.

Le Parc Chasseral rappelle que les garde-faunes cantonaux patrouillent régulièrement afin de faire respecter les règles dans les zones protégées et qu’ils sont habilités à verbaliser les contrevenants. /comm-cwi