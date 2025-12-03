lcdf27 : nouvelle directrice artistique nommée

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) a nommé Laurence Perez comme nouvelle ...
lcdf27 : nouvelle directrice artistique nommée

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) a nommé Laurence Perez comme nouvelle directrice artistique. Simone Töndury avait annoncé à fin septembre son départ pour la fin de l'année, alors que des acteurs culturels de la région avaient fait part de leur mécontentement en lien avec le choix des projets.

Laurence Perez remplacera Simone Töndury à la direction artistique de lcdf27. (Photo : lcdf27/Christophe Raynaud de Lage/Le Temps) Laurence Perez remplacera Simone Töndury à la direction artistique de lcdf27. (Photo : lcdf27/Christophe Raynaud de Lage/Le Temps)

La passation en décembre entre les deux directrices artistiques permettra "une transition fluide et constructive", a indiqué mercredi lcdf27. "Cette période offre à Laurence Perez les conditions pour mettre en oeuvre la programmation ambitieuse conçue par Simone Töndury", peut-on lire dans le communiqué.

Simone Töndury aura été en fonction un peu plus d'année. Elle avait annoncé son départ pour des raisons familiales.

Selon lcdf27, "Laurence Perez possède un parcours ancré dans la création contemporaine, le spectacle vivant et l’accompagnement artistique". Elle a rejoint Neuchâtel en 2024 pour piloter ADN Danse, structure nomade proposant une saison chorégraphique aux quatre coins du canton.

Originaire de France, la nouvelle directrice "connaît les dynamiques et les bénéfices générés par les grandes capitales culturelles", a ajouté l'organisation. Elle a oeuvré notamment pour le Festival d’Avignon, en qualité de directrice de la communication et des publics et entretenu des liens avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture. Sous mandat de Pro Helvetia, elle initie et signe les six premières éditions de la Sélection suisse en Avignon. /ATS


