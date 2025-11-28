Le NIFFF se sépare de son directeur

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel annonce la fin de sa collaboration avec Pierre-Yves Walder. Les démarches pour lui trouver un successeur seront lancées prochainement.

Pierre-Yves Walder ne sera plus directeur général et artistique du NIFFF.  (Photo d'archives)  Pierre-Yves Walder ne sera plus directeur général et artistique du NIFFF.  (Photo d'archives) 

L’aventure aura duré quatre ans. Le NIFFF met fin à sa collaboration avec son directeur général et artistique Pierre-Yves Walder avec effet immédiat. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel l’a annoncé ce vendredi. Les réflexions pour lui trouver un successeur seront entreprises prochainement, précise le communiqué. Cette décision intervient à la suite d'un audit commandé en septembre après une série de démissions et de burn-out mis sur le compte d’un climat de travail détérioré.

Le NIFFF dit vouloir suivre les recommandations qui ont émané de cette démarche. « Une attention particulière sera portée à la définition des structures, des cahiers des charges et à la répartition des responsabilités », est-il précisé.

Le festival indique encore que l’édition 2025 s’est soldée sur un bilan financier équilibré. /comm-sbm


