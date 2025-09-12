Le NIFFF lance un audit indépendant dans le but d’améliorer le climat de travail

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a fait face à des démissions et ...
Le NIFFF lance un audit indépendant dans le but d’améliorer le climat de travail

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a fait face à des démissions et des arrêts maladie après son édition 2025. Une démarche d’écoute a précédé cette nouvelle mesure.

Certains collaborateurs évoquent un climat de travail pesant au sein du NIFFF. (Photo : NIFFF / Sarah Adatte) Certains collaborateurs évoquent un climat de travail pesant au sein du NIFFF. (Photo : NIFFF / Sarah Adatte)

Le NIFFF prend de nouvelles mesures pour restaurer le climat de travail. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a décidé de lancer un audit professionnel indépendant à la suite d’une série de démissions et de burn-out survenus en marge de l’édition 2025. L’objectif de cette démarche est de poser un diagnostic sur la situation, de formuler des recommandations et de proposer des pistes d’évolution, selon un communiqué paru ce vendredi.

Le lancement de cet audit fait suite à des entretiens individuels et collectifs menés auprès des collaborateurs. « Les retours recueillis ont confirmé la nécessité d’examiner certains aspects de l’organisation », est-il précisé.

Cette démarche doit permettre au NIFFF de préparer les prochaines éditions dans de bonnes conditions. /comm-sbm


 

