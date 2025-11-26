Le Giron jurassien veut une saison enneigée, pas une saison blanche

Les athlètes du Giron jurassien des clubs de sports de neige sont prêts pour une nouvelle saison. L’organisation a présenté mercredi les contours de son hiver. Avec les récentes chutes de neige, les enfants et les jeunes sont sur les skis de fond depuis mardi un peu partout dans la région. Ils ont aussi pu chausser les skis de descente mercredi après-midi.

La neige est une composante importante pour les athlètes du GJ. De bonnes conditions d’enneigement dans l’Arc jurassien leur évitent de devoir se déplacer en permanence pour s’entraîner et concourir, ce qui leur permet de mieux performer par la suite, expliquent les directeurs des centres régionaux de performance nordique et alpin, Damien Pellaton et Jérôme Ducommun.

Toutefois, cet or blanc peut fondre à tout moment, même en plein milieu de saison, ce qui force l’association à s’adapter en permanence aux conditions locales. « On est quand même relativement réactifs. On a nos bus qui déplacent nos jeunes, qui les prennent à l'école et ils vont s'entraîner où il y a de la neige. Je pense qu'on est apte à se déplacer. Tant que ça reste dans la région, on le fait », déclare Damien Pellaton.