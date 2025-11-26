Le Giron jurassien veut une saison enneigée, pas une saison blanche

L’association qui regroupe les ski-clubs de l’Arc jurassien a présenté mercredi ses ambitions pour cet hiver. Autant en ski nordique qu’en ski alpin, on espère que la neige et les résultats seront au rendez-vous.
Les athlètes du Giron jurassien des clubs de sports de neige sont prêts pour une nouvelle saison. L’organisation a présenté mercredi les contours de son hiver. Avec les récentes chutes de neige, les enfants et les jeunes sont sur les skis de fond depuis mardi un peu partout dans la région. Ils ont aussi pu chausser les skis de descente mercredi après-midi.
La neige est une composante importante pour les athlètes du GJ. De bonnes conditions d’enneigement dans l’Arc jurassien leur évitent de devoir se déplacer en permanence pour s’entraîner et concourir, ce qui leur permet de mieux performer par la suite, expliquent les directeurs des centres régionaux de performance nordique et alpin, Damien Pellaton et Jérôme Ducommun.
Toutefois, cet or blanc peut fondre à tout moment, même en plein milieu de saison, ce qui force l’association à s’adapter en permanence aux conditions locales. « On est quand même relativement réactifs. On a nos bus qui déplacent nos jeunes, qui les prennent à l'école et ils vont s'entraîner où il y a de la neige. Je pense qu'on est apte à se déplacer. Tant que ça reste dans la région, on le fait », déclare Damien Pellaton.
Damien Pellaton : « La sensation de glisse c'est vraiment ce qui les motive. »
Côté ski alpin, Jérôme Ducommun, directeur du CRP alpin, tient le même discours. Il faut être flexible et mobile pour aller chercher de la neige là où il y en a. « Pour les clubs, on aimerait pouvoir assurer de faire des choses dans la région dès qu’il y a un petit peu de neige. Donc plus de flexibilité peut-être sur les événements et aussi dans les entraînements pour proposer des choses quand la neige est là », explique-t-il. Il ajoute : « Pour le CRP, on est toujours prêt à être très flexible comme les années passées. Ça veut dire qu'on a des plans dans différentes bases, que ce soit pour les entraînements hebdomadaires, la station de Métabief ou alors dans les Alpes vaudoises ou maintenant aussi dans les Alpes bernoises pour pouvoir aller s'entraîner. »
Au niveau des finances, cette mobilité a un coût. Damien Pellaton et Jérôme Ducommun le reconnaissent, mais ils essaient de limiter les dépenses au maximum. Pour le ski alpin, par exemple, le Magic Pass, l’abonnement annuel qui donne accès à plus de 70 stations en Suisse, aide à économiser. « Le Magic Pass, il est largement amorti chez nos jeunes. On essaie de favoriser les stations Magic Pass au maximum », déclare le directeur du CRP alpin. Le budget du GJ se monte à un peu plus de 500'000 francs par saison.
Jérôme Ducommun : « Pour nous, c'est vraiment un moyen très appréciable d'économiser de l'argent. »
Des athlètes à surveiller
En ski alpin, deux jeunes Neuchâtelois de moins de 16 ans, Emilio Soprana et Odélie Wermeille, visent cette saison l’accès au Centre national de performance après une excellente préparation. Ils peuvent s’inspirer d’Amélie Klopfenstein, qui concourt en Coupe du monde après deux ans sans compétition en raison de blessures.
D’autres talents régionaux suivent aussi cette voie, comme Chéryl Suniez, qui débute en vitesse en Coupe d’Europe, ou Justine Herzog, momentanément freinée par des douleurs au dos. Pour l’association et Jérôme Ducommun voir ces athlètes percer est une grande fierté, que ce soit en Coupe du monde, en Coupe d’Europe ou chez les jeunes U16.
Jérôme Ducommun : « On est sur le bon chemin et ça nous réjouit. »
En ski nordique, c’est Milla Pittier et Nils Truong du Ski-Club La Vue-des-Alpes qu’il faudra surveiller selon Damien Pellaton. Les deux jeunes devront performer s’ils espèrent intégrer le Centre national de performance à l’issue de leur dernière année chez les moins de 16 ans. « Et du côté des juniors, on a Wilma Lauenstein qui est dans les cadres C de Swiss-Ski, donc on se réjouit de voir la saison qu'elle va faire. Et bien sûr notre fer de lance qui est Ilan Pittier, qui est dans le cadre B. », explique le directeur du CRP nordique.
Damien Pellaton : « On espère voir Ilan Pittier à Davos d'ici deux semaines sur l’épreuve de Coupe du monde. »
Vous pourrez d'ailleurs suivre les différents exploits des skieurs et skieuses neuchâtelois du Giron jurassien sur rtn tout au long de la saison. /yca