Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Le couperet est tombé pour 26 employés des manufactures horlogères Girard-Perregaux et Ulysse Nardin. Sowind Group, qui possède ces deux marques des Montagnes neuchâteloises, a annoncé cette réduction d'effectifs ce mardi. Le groupe justifie cette décision par « le ralentissement observé dans certains segments du luxe ». Il précise que cette réorganisation s'inscrit dans une « vision de long terme », selon le communiqué.

Sowind Group emploie 410 collaborateurs à travers le monde. Les suppressions de postes ne concernent que les sites suisses des deux manufactures. Malgré cette restructuration, le groupe affirme maintenir « un fort engagement régional à long terme ». Il souhaite « perpétuer l'héritage horloger local » et « transmettre le savoir-faire » développé en interne depuis des décennies, précisant que les deux maisons horlogères « cumulent plus de 400 ans d’héritage ». /comm-lgn