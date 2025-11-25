Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Le Sowind Group, propriétaire des deux marques horlogères, annonce ce mardi qu’il supprime 26 emplois dans ses manufactures. Une restructuration en réponse au ralentissement du marché du luxe. Le groupe affirme cependant maintenir son engagement régional à long terme.
Le couperet est tombé pour 26 employés des manufactures horlogères Girard-Perregaux et Ulysse Nardin. Sowind Group, qui possède ces deux marques des Montagnes neuchâteloises, a annoncé cette réduction d'effectifs ce mardi. Le groupe justifie cette décision par « le ralentissement observé dans certains segments du luxe ». Il précise que cette réorganisation s'inscrit dans une « vision de long terme », selon le communiqué.
Sowind Group emploie 410 collaborateurs à travers le monde. Les suppressions de postes ne concernent que les sites suisses des deux manufactures. Malgré cette restructuration, le groupe affirme maintenir « un fort engagement régional à long terme ». Il souhaite « perpétuer l'héritage horloger local » et « transmettre le savoir-faire » développé en interne depuis des décennies, précisant que les deux maisons horlogères « cumulent plus de 400 ans d’héritage ». /comm-lgn