Le Sowind Group, propriétaire des deux marques horlogères, annonce ce mardi qu’il supprime ...
Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Le Sowind Group, propriétaire des deux marques horlogères, annonce ce mardi qu’il supprime 26 emplois dans ses manufactures. Une restructuration en réponse au ralentissement du marché du luxe. Le groupe affirme cependant maintenir son engagement régional à long terme.

Ces licenciements ont été décidés en raison du ralentissement dans certains segments du luxe. (Photo : KEYSTONE/ANTHONY ANEX) Ces licenciements ont été décidés en raison du ralentissement dans certains segments du luxe. (Photo : KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

Le couperet est tombé pour 26 employés des manufactures horlogères Girard-Perregaux et Ulysse Nardin. Sowind Group, qui possède ces deux marques des Montagnes neuchâteloises, a annoncé cette réduction d'effectifs ce mardi. Le groupe justifie cette décision par « le ralentissement observé dans certains segments du luxe ». Il précise que cette réorganisation s'inscrit dans une « vision de long terme », selon le communiqué.

Sowind Group emploie 410 collaborateurs à travers le monde. Les suppressions de postes ne concernent que les sites suisses des deux manufactures. Malgré cette restructuration, le groupe affirme maintenir « un fort engagement régional à long terme ». Il souhaite « perpétuer l'héritage horloger local » et « transmettre le savoir-faire » développé en interne depuis des décennies, précisant que les deux maisons horlogères « cumulent plus de 400 ans d’héritage ». /comm-lgn


L'horlogerie suisse : de l'industrie manufacturière au luxe mondial

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Le MTTA au chevet de l’écosystème horloger de l’arc jurassien

Une offre commerciale repensée sur les rives à Saint-Blaise et Hauterive

Violences des seniors : un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Le site de Pôlière rendu à la nature

Énergie et patrimoine, un équilibre fragile

François Turrian prend sa retraite fin novembre

