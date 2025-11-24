Le Forum des métiers : découvrir et trouver sa place d’apprentissage

Le Forum des métiers est de retour pour une nouvelle édition aux Patinoires du Littoral. Il se déroulera lundi, mardi et jeudi en soirée. De nombreux domaines seront présentés afin d’informer un maximum de jeunes et de les aider pour leurs choix futurs.
Le Forum des métiers est de retour cette semaine aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Il se déroulera sur trois soirs, lundi, mardi et jeudi. L’événement a pour but de faire découvrir aux jeunes une grande palette de métiers afin de les aider au mieux pour leurs choix futurs. « Nous voulons faire en sorte que les jeunes fassent un choix en fonction de leurs attentes. » Ce forum permet également de mettre en relation les entreprises formatrices et les jeunes qui cherchent une place d’apprentissage. La présence des entreprises donne la possibilité d’avoir un contact direct avec quelqu’un qui pratique le métier tous les jours. Un dispositif plus attrayant pour les futurs apprentis. En présentiel, les formateurs se rendent aussi comptent de l’envie et de l’engagement que sont prêts à fournir leurs futurs employés.
La cheffe de l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle, Christel Bornand : « Le forum permet de venir découvrir plein de métiers en trois soirées. »
Cette année, des visites guidées en langue d’origine sont proposées pour celles et ceux qui ne parlent pas français. Elles sont également mises en place pour les personnes qui ne connaissent pas le système d’apprentissage neuchâtelois.
En plus de cette nouveauté, il y aura aussi un stand d’information concernant le « Sport Art Apprentissage ». En effet, depuis 5 ans, il est de plus en plus fréquent que des jeunes dans le domaine sportif ou artistique veuillent se tourner vers un apprentissage. « Tous les domaines sportifs sont conciliables avec un apprentissage. » Cette pratique est en train de se démocratiser. A l’heure actuelle, 23 entreprises neuchâteloise ont été labélisées par le comité de Swiss Olympic.
Corinne de Marco, cheffe des apprentissages du canton de Neuchâtel : « Le dispositif « Sport Art Apprentissage » prend de plus en plus d’importance. »
Les entreprises ont été réparties sur trois soirs en fonction de leur domaine. Lundi soir est réservé aux métiers du service, du commerce, de la gestion, de l’hôtellerie, de la restauration et de la boulangerie. Mardi soir, les domaines de la santé, du social et de la nature seront mis en avant. Pour finir, la présentation des métiers de la technique, du bâtiment et de la construction aura lieu jeudi soir. Les domaines ont été regroupés de façon à ce qu’ils soient complémentaires les uns avec les autres. « Les compétences qu’on recherche en technique pourraient aussi être utiles dans le domaine bâtiment et construction. »
Christel Bornand : « On a tenté qu’un domaine et l’autre soient complémentaires. »
L’entrée au Forum des Métiers est ouverte à toutes et tous sans inscription et gratuitement. Pour les personnes qui ne pourraient pas s’y rendre, les places d’apprentissage offertes par les entreprises sont publiées sur la plateforme en ligne orientation.ch. /lmo