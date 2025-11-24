Le Forum des métiers : découvrir et trouver sa place d’apprentissage

Cette année, des visites guidées en langue d’origine sont proposées pour celles et ceux qui ne parlent pas français. Elles sont également mises en place pour les personnes qui ne connaissent pas le système d’apprentissage neuchâtelois.

En plus de cette nouveauté, il y aura aussi un stand d’information concernant le « Sport Art Apprentissage ». En effet, depuis 5 ans, il est de plus en plus fréquent que des jeunes dans le domaine sportif ou artistique veuillent se tourner vers un apprentissage. « Tous les domaines sportifs sont conciliables avec un apprentissage. » Cette pratique est en train de se démocratiser. A l’heure actuelle, 23 entreprises neuchâteloise ont été labélisées par le comité de Swiss Olympic.