Lundi c’est la rentrée !

Les vacances touchent à leurs fins pour les jeunes Neuchâtelois. Lundi, plus de 19'000 élèves reprendront le chemin de l’école obligatoire. Au niveau des mesures sanitaires, pas vraiment de différence par rapport à l’année passée. Le port du masque sera toujours obligatoire pour les enseignants, ainsi que pour les élèves du cycle 3. Ceci sans différenciation entre les personnes vaccinées ou non. Les autorités conseillent également toutes et tous à se faire tester avant de rejoindre les bancs de l’école.