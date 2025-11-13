Nouvelles règles pour la pêche en 2026

Le Conseil d'État a adopté un nouvel arrêté régissant la pêche dans les eaux neuchâteloises ...
Le Conseil d'État a adopté un nouvel arrêté régissant la pêche dans les eaux neuchâteloises, à l'exclusion du lac de Neuchâtel. L’objectif est de renforcer les mesures de conservation de la faune aquatique, en réponse aux effets du changement climatique sur les rivières et ruisseaux.

Pour la truite, les tailles minimales de capture sont remplacées par des « fenêtres de capture ». (Photo d'illustration) Pour la truite, les tailles minimales de capture sont remplacées par des « fenêtres de capture ». (Photo d'illustration)

De nouvelles règles pour la pêche dans les eaux neuchâteloises. Le Conseil d’État informe ce jeudi qu’il a adopté le nouvel arrêté concernant l’exercice de la pêche. Celui-ci s’applique pour la saison 2026, mais ne concerne toutefois pas le lac de Neuchâtel. Cet arrêté vise à renforcer les mesures de conservation de la faune aquatique, en réponse aux effets du changement climatique sur les rivières et ruisseaux. Concrètement, il impose une nouvelle limite journalière de capture de l’ombre commun dans l’Areuse et le Buttes, qui passe de deux à un seul individu.

Concernant la truite, les tailles minimales de capture sont remplacées par des « fenêtres de capture » dans les bassins de l'Areuse, du Doubs, du Seyon et du Bied des Ponts. Cette mesure vise à protéger les poissons de taille intermédiaire, qui sont essentiels au maintien de populations saines, explique le communiqué. 

Pas de changement concernant la date d’ouverture de la pêche à la truite, qui reste fixée au 1er mars 2026. Par contre, la date de fermeture est désormais uniformisée au 30 septembre pour tous les cours d'eau du canton, par souci de simplification. /comm-lgn


