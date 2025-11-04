Une étape de plus pour le programme Vitamine

Le regroupement et la relocalisation des services de l’État se poursuivent. Le Grand Conseil ...
Une étape de plus pour le programme Vitamine

Le regroupement et la relocalisation des services de l’État se poursuivent. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté deux demandes de crédits afin, notamment, de concentrer le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse sur deux sites plutôt que six.

C'est en partie au sein du Pôle administratif de Tivoli à Serrières que le SPAJ prendra bientôt ses quartiers. (Photo : archives)  C'est en partie au sein du Pôle administratif de Tivoli à Serrières que le SPAJ prendra bientôt ses quartiers. (Photo : archives) 

Les services de l’État poursuivent leur réorganisation. Dans le cadre du programme Vitamine, le Grand Conseil neuchâtelois a validé mardi deux demandes de crédits, pour près de 7 millions de francs. Cette enveloppe doit permettre, comme le veut le programme lancé en 2022, de regrouper de manière intelligente les services de l’État dans le quartier de Tivoli à Neuchâtel et dans le quartier des Docks à La Chaux-de-Fonds.

Concrètement, les moyens débloqués serviront à financer la réorganisation spatiale du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ). Actuellement, ce service est réparti sur six sites, « ce qui complique grandement son organisation », estime le Conseil d’État dans son rapport. L’objectif final est double : concentrer le SPAJ entre Tivoli et les Docks, tout en profitant de cette opportunité pour regrouper aussi l’ensemble des services en lien avec l’aménagement du territoire, la mobilité et le patrimoine sur le site de Tivoli. De quoi poursuivre la « dynamique positive », déjà visible depuis le début du programme Vitamine, estime le conseiller d’État Frédéric Mairy.


Bilan « manquant »

Sur les bancs du Grand Conseil, tous les groupes ont souligné l’importance de cette nouvelle étape avant de donner leur aval. Cependant, plusieurs remarques ont été faites durant les prises de position. Plusieurs députés ont notamment regretté qu’un premier bilan du programme Vitamine n’ait pas encore été présenté. Le groupe UDC, par la voix de Daniel Berger, a par exemple demandé « une plus grande transparence » sur ce dossier. Le groupe PLR- Le Centre s’est étonné de devoir entrer dans une nouvelle phase du programme Vitamine « sans savoir si les précédentes avaient bien fonctionné ». Enfin, la députée Lara Zender, du groupe Vert-POP, a estimé qu’il était « dommageable » de ne pas encore avoir de bilan à disposition. /gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Le ciel s’éclaircit pour la Caisse de pensions de la fonction publique

Le ciel s’éclaircit pour la Caisse de pensions de la fonction publique

Vers des moyens de contraception gratuits pour les moins de 30 ans

Vers des moyens de contraception gratuits pour les moins de 30 ans

Actualités suivantes

Guillaume Thorens nommé ingénieur communal de Neuchâtel

Guillaume Thorens nommé ingénieur communal de Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 12:01

De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 11:59

Les employés de la LNM « consternés » par les accusations visant leur directeur

Les employés de la LNM « consternés » par les accusations visant leur directeur

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 12:45

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 10:49

Articles les plus lus

Fermeture nocturne à Vauseyon

Fermeture nocturne à Vauseyon

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 09:46

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Péréquation adaptée pour les Communes neuchâteloises

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 10:49

De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 11:59

Les employés de la LNM « consternés » par les accusations visant leur directeur

Les employés de la LNM « consternés » par les accusations visant leur directeur

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 12:45