Une étape de plus pour le programme Vitamine

Les services de l’État poursuivent leur réorganisation. Dans le cadre du programme Vitamine, le Grand Conseil neuchâtelois a validé mardi deux demandes de crédits, pour près de 7 millions de francs. Cette enveloppe doit permettre, comme le veut le programme lancé en 2022, de regrouper de manière intelligente les services de l’État dans le quartier de Tivoli à Neuchâtel et dans le quartier des Docks à La Chaux-de-Fonds.

Concrètement, les moyens débloqués serviront à financer la réorganisation spatiale du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ). Actuellement, ce service est réparti sur six sites, « ce qui complique grandement son organisation », estime le Conseil d’État dans son rapport. L’objectif final est double : concentrer le SPAJ entre Tivoli et les Docks, tout en profitant de cette opportunité pour regrouper aussi l’ensemble des services en lien avec l’aménagement du territoire, la mobilité et le patrimoine sur le site de Tivoli. De quoi poursuivre la « dynamique positive », déjà visible depuis le début du programme Vitamine, estime le conseiller d’État Frédéric Mairy.





Bilan « manquant »

Sur les bancs du Grand Conseil, tous les groupes ont souligné l’importance de cette nouvelle étape avant de donner leur aval. Cependant, plusieurs remarques ont été faites durant les prises de position. Plusieurs députés ont notamment regretté qu’un premier bilan du programme Vitamine n’ait pas encore été présenté. Le groupe UDC, par la voix de Daniel Berger, a par exemple demandé « une plus grande transparence » sur ce dossier. Le groupe PLR- Le Centre s’est étonné de devoir entrer dans une nouvelle phase du programme Vitamine « sans savoir si les précédentes avaient bien fonctionné ». Enfin, la députée Lara Zender, du groupe Vert-POP, a estimé qu’il était « dommageable » de ne pas encore avoir de bilan à disposition. /gjo