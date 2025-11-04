Le ciel s’éclaircit pour la Caisse de pensions de la fonction publique

La situation financière de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) s’améliore, ce qui profitera aux cotisants. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi de réduire les cotisations de recapitalisation. Celles-ci diminueront de 2% dès le 1er janvier 2026 et passeront de 24,5% à 22,5%. « Après une décennie de sacrifices, les cotisants méritent de souffler », a déclaré la conseillère d’Etat en charge du dossier Céline Vara, faisant allusion à l’assainissement de la caisse entrepris en 2013.

La CPCN a déjà atteint l’objectif de 80% de degré de couverture exigé pour 2052 par le droit fédéral. Fin 2024, la caisse de pensions disposait d'un montant de 1,4 milliard de francs affecté exclusivement à la prévention. « Un bouclier six fois supérieur à celui de 2014 », a relevé la conseillère d’Etat. Le découvert a aussi été réduit de moitié.

Pour le groupe socialiste, par la voix de Yasmina Produit, « cette mesure permet de rendre une partie de l’effort consenti ».





Une charge réduite pour employés et employeurs

Cette diminution des cotisations de recapitalisation réduira la charge pour les employés de 10,3 millions de francs et d’environ 15,3 millions de francs pour les employeurs. Cette baisse assurera aussi une meilleure position aux employeurs affiliés à la CPCN « dans un contexte de renforcement concurrentiel du marché du travail », selon le rapport soumis aux députés.

Tous les groupes ont salué cette mesure, à l’exception du groupe UDC pour qui il faut garder « une marge de sécurité robuste » dans le contexte actuel, selon les propos de Loïc Frey. Quelques voix popistes se sont aussi élevées contre le projet. Pour la députée du POP Sarah Blum, cette amélioration devrait profiter encore davantage aux cotisants. Au final, la proposition a largement passé la rampe par 82 oui, 10 non et 6 abstentions. /sbm