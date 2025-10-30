LCDF27 achève sa première phase d’appel à participation

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 vient de conclure la première phase de son appel à projets. Une trentaine de propositions ont été retenues sur les 280 candidatures reçues. Une large palette d’idées, toutes issues du milieu culturel chaux-de-fonnier.
Choisir c'est renoncer. Lancé en mai dernier, l’appel à projets émis par La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 a permis de sélectionner une trentaine d’initiatives, toutes sollicitant plus de 10’000 francs. Professionnels comme habitants de la métropole horlogère ont proposé leurs créations. Un second appel à projets, destiné aux spectacles dont le coût est inférieur à 10’000 francs, est en cours jusqu’au 10 décembre.
LCDF27 ne dévoile pas encore le contenu de son programme, mais on sait déjà qu’un funambule traversera plusieurs quartiers lors d’une initiation géante, que des animaux fantastiques investiront l’espace public et que des fresques se dessineront sous les yeux du public. Le sport aura également sa place dans cette année culturelle : selon Simone Töndury, directrice artistique de l’événement, le HC La Chaux-de-Fonds sera intégré à la fête — reste à savoir sous quelle forme.
Pour tout savoir, il faudra patienter jusqu’à l’automne 2026.
La sélection a été effectuée par Simone Töndury, son équipe et plusieurs experts externes.
« On a reçu beaucoup de dossiers de qualité, donc c’était très compliqué de choisir. On s’est basés d’abord sur la qualité et la pertinence artistique, puis sur la complémentarité avec le programme actuel et la faisabilité technique », explique la directrice artistique.
« Les institutions, les artistes, les associations, les collectifs ont apporté des projets très spécifiques et très surprenants. »
L’argent, nerf de la guerre
Le financement sera aussi un enjeu central pour les créations retenues. Les artistes devront eux aussi trouver des fonds pour concrétiser leurs idées. « Une partie sera clairement financée par nous, et une autre par des institutions ou des fondations », précise la directrice artistique de LCDF27. Elle rassure toutefois : « On sera vraiment en discussion avec les porteurs de projets. On a fait très attention à ne pas trop baisser les budgets pour ne pas mettre les réalisations en péril. » Le financement reposera donc sur un mix entre les fonds investis par LCDF27 et l’appui de mécènes. La recherche de soutien se poursuit également du côté des organisateurs, qui espèrent réunir davantage de moyens pour peut-être repêcher certaines idées écartées.
« Dans l'art et la culture c'est toujours plusieurs sources de financement. »
Embargo médiatique
Les porteurs de projets sélectionnés devront rester discrets aucun détail ne sera communiqué à la presse avant la présentation complète du programme de Capitale culturelle 2027. « C'est vraiment uniquement pour qu'on puisse annoncer la programmation globale d'un coup », explique la directrice artistique. Les porteurs de projet pourront tout de même parler de leurs créations dans le milieu culturel afin de trouver du financement et des équipes.
« L’embargo médiatique ne s’adresse qu’à la presse. L’idée est de pouvoir, en 2026, créer un grand coup médiatique »
Pour compléter les douze cartes blanches des Anciens Abattoirs et la trentaine de créations chaux-de-fonnières déjà retenues, les projets sollicitant moins de 10’000 francs peuvent encore être soumis jusqu’au 10 décembre. D’autres formats d’implication seront également proposés tout au long de l’année 2027, selon LCDF27. /yca