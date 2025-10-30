LCDF27 achève sa première phase d’appel à participation

Choisir c'est renoncer. Lancé en mai dernier, l’appel à projets émis par La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 a permis de sélectionner une trentaine d’initiatives, toutes sollicitant plus de 10’000 francs. Professionnels comme habitants de la métropole horlogère ont proposé leurs créations. Un second appel à projets, destiné aux spectacles dont le coût est inférieur à 10’000 francs, est en cours jusqu’au 10 décembre.

LCDF27 ne dévoile pas encore le contenu de son programme, mais on sait déjà qu’un funambule traversera plusieurs quartiers lors d’une initiation géante, que des animaux fantastiques investiront l’espace public et que des fresques se dessineront sous les yeux du public. Le sport aura également sa place dans cette année culturelle : selon Simone Töndury, directrice artistique de l’événement, le HC La Chaux-de-Fonds sera intégré à la fête — reste à savoir sous quelle forme.

Pour tout savoir, il faudra patienter jusqu’à l’automne 2026.

La sélection a été effectuée par Simone Töndury, son équipe et plusieurs experts externes.

« On a reçu beaucoup de dossiers de qualité, donc c’était très compliqué de choisir. On s’est basés d’abord sur la qualité et la pertinence artistique, puis sur la complémentarité avec le programme actuel et la faisabilité technique », explique la directrice artistique.