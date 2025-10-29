Lcdf27 : les craintes des acteurs culturels

C’est silence radio dans les milieux culturels chaux-de-fonniers. Chacun a entendu parler du ...
Lcdf27 : les craintes des acteurs culturels

C’est silence radio dans les milieux culturels chaux-de-fonniers. Chacun a entendu parler du courrier anonyme adressé au président de lcdf27, mais personne ne veut s’exprimer publiquement. Sauf Matthieu Béguelin, le secrétaire de la FNAAC.

Matthieu Béguelin fait partie des rares acteurs culturels prêts à se prononcer sur le courrier anonyme adressé à la présidence de lcdf27. (Photo : archives) Matthieu Béguelin fait partie des rares acteurs culturels prêts à se prononcer sur le courrier anonyme adressé à la présidence de lcdf27. (Photo : archives)

L’inquiétude exprimée par des acteurs culturels chaux-de-fonniers dans un courrier anonyme adressé fin octobre au président du comité de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) est partagée aussi à l’extérieur des frontières de la Métropole horlogère.

Dans cette missive, ses signataires utilisent des mots forts à l’encontre de lcdf27, comme « colère » ou « sentiment de trahison ».

Les nombreux acteurs culturels que nous avons contactés partagent toute ou partie des préoccupations des auteurs du courrier. Et comme ces derniers, ils ne souhaitent en général pas s’exprimer publiquement sur le sujet.

Matthieu Béguelin, le secrétaire de la FNAAC, la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels, fait office d’exception. Selon lui, « il y a une crainte d’être les personnes qui vont faire des vagues, secouer un peu la barque et que ce soit mal vu. »

Matthieu Béguelin : « C’est plutôt une lettre de lanceurs d’alerte qui font état de crainte de mesures de rétorsion. »

Ecouter le son

Les motifs de crainte ne s’arrêtent pas là, estime Matthieu Béguelin. Il prend l’exemple d’un acteur culturel qui a vu son projet refusé par lcdf27. Quelles répercussions ce rejet va-t-il avoir sur la suite de sa carrière professionnelle ? Va-t-il encore trouver des sources de financement à l’avenir, s’il ne fait pas partie de la grande messe culturelle planifiée en 2027 dans les Montagnes neuchâteloises ?

« Quand on ira chercher des fonds, s’il n’y a pas le label Capitale culturelle, est-ce qu’on en trouvera ? » 

Ecouter le son

Et puis, il y a ceux dont le projet a été retenu par lcdf27, mais qui ne toucheront qu’une partie du financement demandé. Pourront-ils aller demander des moyens supplémentaires auprès du Canton, de la Commune et de la Loterie romande (LoRo) ? Ça n’est pas clair, répond Matthieu Béguelin.

« Comme Capitale culturelle (…) a très rarement soutenu à la hauteur de ce qui était demandé, ils partent avec un manco. »

Ecouter le son

Matthieu Béguelin attend plus de transparence et de communication du comité de lcdf27. La FNAAC suit ça de près, assure son secrétaire. « Si elle est saisie par ses membres sur cette question, elle ne manquera pas d’y donner suite. »

Le courrier anonyme a été adressé nommément à Jean Studer, le président du comité de lcdf27. Comme la responsable communication de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027, il répond : « Je ne m’exprime pas sur un courrier anonyme. » /cwi


 

Actualités suivantes

Davantage de places pour le parascolaire à Peseux

Davantage de places pour le parascolaire à Peseux

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 16:24

La fanfare de Môtiers s’envole au cinéma

La fanfare de Môtiers s’envole au cinéma

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 12:15

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 12:08

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 11:30

Articles les plus lus

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 10:06

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 11:30

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 12:08

La fanfare de Môtiers s’envole au cinéma

La fanfare de Môtiers s’envole au cinéma

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 12:15

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 10:06

Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 10:16

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Remise d’objets et collaboration avec l’Afrique du Sud

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 11:30

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 12:08

Les jeunes s'initient à la vie politique à Neuchâtel

Les jeunes s'initient à la vie politique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 28.10.2025 - 18:17

« Faites-nous rire » : Quand Lord Betterave joue les gardiens du temps

« Faites-nous rire » : Quand Lord Betterave joue les gardiens du temps

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 09:40

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 10:06

Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

Région    Actualisé le 29.10.2025 - 10:16