Lcdf27 : les craintes des acteurs culturels

L’inquiétude exprimée par des acteurs culturels chaux-de-fonniers dans un courrier anonyme adressé fin octobre au président du comité de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) est partagée aussi à l’extérieur des frontières de la Métropole horlogère.

Dans cette missive, ses signataires utilisent des mots forts à l’encontre de lcdf27, comme « colère » ou « sentiment de trahison ».

Les nombreux acteurs culturels que nous avons contactés partagent toute ou partie des préoccupations des auteurs du courrier. Et comme ces derniers, ils ne souhaitent en général pas s’exprimer publiquement sur le sujet.

Matthieu Béguelin, le secrétaire de la FNAAC, la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels, fait office d’exception. Selon lui, « il y a une crainte d’être les personnes qui vont faire des vagues, secouer un peu la barque et que ce soit mal vu. »