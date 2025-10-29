Lcdf27 : les craintes des acteurs culturels

C’est silence radio dans les milieux culturels chaux-de-fonniers. Chacun a entendu parler du courrier anonyme adressé au président de lcdf27, mais personne ne veut s’exprimer publiquement. Sauf Matthieu Béguelin, le secrétaire de la FNAAC.
L’inquiétude exprimée par des acteurs culturels chaux-de-fonniers dans un courrier anonyme adressé fin octobre au président du comité de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27) est partagée aussi à l’extérieur des frontières de la Métropole horlogère.
Dans cette missive, ses signataires utilisent des mots forts à l’encontre de lcdf27, comme « colère » ou « sentiment de trahison ».
Les nombreux acteurs culturels que nous avons contactés partagent toute ou partie des préoccupations des auteurs du courrier. Et comme ces derniers, ils ne souhaitent en général pas s’exprimer publiquement sur le sujet.
Matthieu Béguelin, le secrétaire de la FNAAC, la Fédération neuchâteloise des acteurs et actrices culturels, fait office d’exception. Selon lui, « il y a une crainte d’être les personnes qui vont faire des vagues, secouer un peu la barque et que ce soit mal vu. »
Matthieu Béguelin : « C’est plutôt une lettre de lanceurs d’alerte qui font état de crainte de mesures de rétorsion. »
Les motifs de crainte ne s’arrêtent pas là, estime Matthieu Béguelin. Il prend l’exemple d’un acteur culturel qui a vu son projet refusé par lcdf27. Quelles répercussions ce rejet va-t-il avoir sur la suite de sa carrière professionnelle ? Va-t-il encore trouver des sources de financement à l’avenir, s’il ne fait pas partie de la grande messe culturelle planifiée en 2027 dans les Montagnes neuchâteloises ?
« Quand on ira chercher des fonds, s’il n’y a pas le label Capitale culturelle, est-ce qu’on en trouvera ? »
Et puis, il y a ceux dont le projet a été retenu par lcdf27, mais qui ne toucheront qu’une partie du financement demandé. Pourront-ils aller demander des moyens supplémentaires auprès du Canton, de la Commune et de la Loterie romande (LoRo) ? Ça n’est pas clair, répond Matthieu Béguelin.
« Comme Capitale culturelle (…) a très rarement soutenu à la hauteur de ce qui était demandé, ils partent avec un manco. »
Matthieu Béguelin attend plus de transparence et de communication du comité de lcdf27. La FNAAC suit ça de près, assure son secrétaire. « Si elle est saisie par ses membres sur cette question, elle ne manquera pas d’y donner suite. »
Le courrier anonyme a été adressé nommément à Jean Studer, le président du comité de lcdf27. Comme la responsable communication de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027, il répond : « Je ne m’exprime pas sur un courrier anonyme. » /cwi