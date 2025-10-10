Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

L’horlogerie mérite bien une journée internationale qui lui est dédiée. Fort de cet avis, neuf institutions et associations ont décidé de mettre sur pied le World watch day en ce vendredi 10 octobre. Parmi elles figurent Arc horloger, une association franco-suisse basée notamment à La Chaux-de-Fonds, qui se donne pour objectif de participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine horloger et des savoir-faire qui y sont liés.

Cette journée internationale de l’horlogerie est célébrée de la Chine aux États-Unis, par le biais de Hantag, un média chinois, et de la société d’horlogerie de New York, explique Thierry Bailly, vice-président d’Arc horloger.