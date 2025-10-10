Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Une journée internationale pour célébrer l’horlogerie

Neuf acteurs du domaine se sont réunis pour mettre sur pied le World watch day ce vendredi 10 octobre. Ce rendez-vous, voué à être pérennisé, vise à mettre en valeur les savoir-faire horlogers.

L'horlogerie est en fête en ce 10 octobre à l'occasion du World watch day. (Photo d'illustration libre de droits) L'horlogerie est en fête en ce 10 octobre à l'occasion du World watch day. (Photo d'illustration libre de droits)

L’horlogerie mérite bien une journée internationale qui lui est dédiée. Fort de cet avis, neuf institutions et associations ont décidé de mettre sur pied le World watch day en ce vendredi 10 octobre. Parmi elles figurent Arc horloger, une association franco-suisse basée notamment à La Chaux-de-Fonds, qui se donne pour objectif de participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine horloger et des savoir-faire qui y sont liés.

Cette journée internationale de l’horlogerie est célébrée de la Chine aux États-Unis, par le biais de Hantag, un média chinois, et de la société d’horlogerie de New York, explique Thierry Bailly, vice-président d’Arc horloger.

Thierry Bailly : « On est en pleine première édition avec beaucoup d’excitation et d’envie de réussite. »

Ecouter le son

Une trentaine d’événements figure au programme de cette journée dédiée à l’horlogerie, qui n’est toutefois pas labellisée « UNESCO ». Le Musée international d’horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds organisait par exemple une visite guidée gratuite ce vendredi matin à 10h10 en référence à l’heure généralement affichée par les montres en vitrine.

Ce World watch day a pour but de « mettre en avant les savoir-faire horlogers », indique Thierry Bailly. L’objectif était aussi d’organiser un événement « qui soit plus grand que toutes nos institutions, associations et fondations réunies », ajoute-t-il.

« Avoir un rayonnement international pour célébrer l’horlogerie. »

Ecouter le son

Le public est aussi invité à poster des photos de montres sur les réseaux sociaux en ce 10 octobre. Thierry Bailly a par ailleurs le souhait de reconduire cette journée internationale de l’horlogerie d’année en année. /sbm


 

Fait partie du dossier «Horlogerie»

Rubriques du dossier
