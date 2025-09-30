Une nouvelle enveloppe financière pour la politique régionale

Le Grand Conseil neuchâtelois a soutenu mardi l’engagement de prêts à hauteur de 30 millions ...
Une nouvelle enveloppe financière pour la politique régionale

Le Grand Conseil neuchâtelois a soutenu mardi l’engagement de prêts à hauteur de 30 millions de francs sur quatre ans pour soutenir l’innovation et le secteur du tourisme.

Au nord du CSEM, le nouveau bâtiment Au nord du CSEM, le nouveau bâtiment "la Pendule", qui compose le projet JD7, a bénéficié du soutien de la Nouvelle politique régionale. (Image de synthèse : www.jd7.ch.) 

C’est reparti pour un tour. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi un crédit d’engagement dédié à la Nouvelle politique régionale pour la période 2024-2027. Celui-ci se monte à 30 millions de francs qui seront alloués sous forme de prêts et financés pour moitié par le Canton et pour moitié par la Confédération. Cet outil, instauré en 2008, permet de développer des projets à l’échelle régionale dans les domaines de l’industrie, de l’innovation ou encore du tourisme. Cette nouvelle politique régionale a notamment servi à la réalisation du pôle d’innovation JD7 à Neuchâtel ou encore à l’instauration de la Tourist card dans le canton de Neuchâtel. /sbm


