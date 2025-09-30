Transports publics gratuits : initiative jugée irrecevable

Le Grand Conseil neuchâtelois s'est prononcé mardi par 50 oui, 40 non et huit abstentions pour que l'initiative cantonale pour des transports gratuits soit déclarée irrecevable. Les députés de gauche étaient opposés à l'irrecevabilité du texte. Le travail va se poursuivre en commission, en s'inspirant notamment du modèle genevois.

Après que le Tribunal fédéral a confirmé la nullité de l’initiative fribourgeoise « Pour la gratuité des transports publics » dans son arrêt du 31 mars 2023, les députés neuchâtelois ont choisi de modifier le décret sur la recevabilité matérielle de l'initiative neuchâteloise sur le même sujet.

« Le Conseil d'État tient compte du fait que l'initiative a été signée par de nombreuses personnes et s'associe étroitement aux travaux de la commission », a déclaré Céline Vara. La conseillère d'État, en charge des transports publics, a rappelé que le canton propose déjà des rabais pour certaines catégories d'usagers.

« Il faut rendre les transports publics plus attractifs », en améliorant aussi la desserte, a ajouté Céline Vara. « C'est un équilibre à trouver pour atteindre les objectifs du plan climat. »

Modèle genevois

La gauche s'est opposée à rendre le texte irrecevable. Pour les socialistes, l'initiative neuchâteloise n'est pas identique à la fribourgeoise. « Nous ne sommes pas persuadés qu'elle serait déclarée irrecevable par le TF », a déclaré la députée PS Katia Della Pietra, car « elle était rédigée en termes généraux. »

Le POP voulait maintenir l'initiative tant qu'un contre-projet acceptable n'était pas sur pied. Pour les Vert-e-s, l'arrêt du TF laisse un goût amer.