Le pôle horloger du Locle franchit un nouveau cap

Le projet de pôle horloger et microtechnique au Locle va de l’avant. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi matin de débloquer deux crédits d’un montant total de 19,65 millions de francs. Cette somme doit permettre d’aménager et d’équiper les bâtiments qui abriteront les activités de la Haute école Arc Ingénierie et le centre de compétences MTTA (Les Métiers du Temps - Time Arts) à l’avenue de l’Hôtel-de-Ville 7, soit le site de l’ancienne école d’ingénieurs.

Le bâtiment Est du complexe permettra de réunir les activités de recherche du domaine Ingénierie de la HE Arc, aujourd’hui réparties sur deux sites au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Pour la conseillère d’Etat Crystel Graf, cette réunification sur un site permettra « de renforcer les collaborations et de consolider les liens entre les voies de formation ».

Le bâtiment Ouest sera dédié aux activités menées sous l’égide de Microcity. Le lieu est voué à devenir un centre de compétences destiné aux métiers de l’horlogerie, à soutenir l’innovation et à pérenniser les savoir-faire en matière d’horlogerie et de joaillerie, en partenariat avec les entreprises du secteur.

Le Locle doit ainsi devenir un « pôle des savoir-faire liés à l’horlogerie », selon le Conseil d’Etat.

Les travaux prévus sur le site sont devisés à 43,4 millions de francs ; un crédit inscrit dans le programme d’assainissement du patrimoine immobilier de l’État.

Selon le rapport soumis au Grand Conseil, le chantier devrait démarrer au printemps 2026. L’emménagement de la HE Arc est imaginé pour l’été-automne 2027 et celui du MMTA dès l’automne 2028. Crystel Graf a rappelé que le projet MTTA a été reconnu par la Confédération comme une infrastructure d’importance nationale. Il a ainsi obtenu une subvention de 1,6 million de francs pour quatre ans. /sbm